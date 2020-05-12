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في الحلقة الـ١٩ من مسلسل "البرنس".. إدوارد يطلق عظيمة

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 09:16 م
ادوارد
ادوارد
هبة أحمد

عرضت قناة "dmc" منذ قليل الحلقة التاسعة عشر من مسلسل "البرنس"للفنان محمد رمضان.

دارت أحداث الحلقة الـ١٩ من مسلسل "البرنس" حول زيارة "عبد المحسن" لشقيقه "عادل" أحمد داش وإعطائه نصيبه من الميراث.

إخبار"عبد المحسن" إدوارد ل"عظيمة"بدرية طلبة بأنه سيقوم بترك منزلها لأنه لا يقدر على العيش معها لأنها تقوم بطرده كل فترة،ثم يقوم بتطليقها.

انهيار" عظيمة "بعد طلاقها ومعايرتها لـ" عبد المحسن" بأنه ملئ بالصفات السيئة،

طلب إدوارد من "بوجي" أن يقوم بوضع ملابسه في المحل الخاص به وأن يقوم بوضع لافتة يدون عليها اجازة لمدة اسبوع لأنه سيتزوج من "لوزة" مروة الأزلي،اعترافها له بأنها ليست حاملاً، وأنها كذبت عليه حتى يقوم بإسترداد حقه.

ذهاب "عادل أحمد داش "و" نورا"ريم سامي و"علا" نور اللبنانية للبحث عن "مريم" في موقف الميكروباصات الذي تركها فيه شقيقهم "فتحي".

يُشار أن مسلسل"البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامي،بطولة محمد رمضان، أحمد زاهر، عبد العزيز مخيون، إدوارد، نجلاء بدر، محمد مهران، إنعام الجريتلي، بدرية طلبة، محمد علاء، رحاب الجمل

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