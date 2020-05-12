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بعد تحوله لكلب أحمد فهمي يخطب كلبة لأكرم حسني

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 09:18 م
البرنس
البرنس
نادين نجدي


انطلقت منذ قليل الحلقة التاسعة عشر، من مسلسل "رجالة البيت" ، على قناة "أون" في تمام الساعة 7:45 مساءً.

كان أحمد فهمي "تيمون" ينتظر دور كشف صديقه "بومبا" أكرم حسني، بعد تحوله لكلب، في عيادة الحيوانات، اوجد بومبا كلبة بيضاء وأعجب لها كثيراً، طلب من تيمون بأن يتقدم له بخطبته لها.

فعل تيمون ذلك وتقدم لخطبتها لكن رفضت صاحلة الكلبة، وقالت له أنها مخطوبة، حزن بومبا وخرج خارج العيادة، فحاول تيمون أن يكرر الطلب على صاحبة الكلبة، فقالت له أن مهرها غالي، فوافق تيمون.


يذكر أن مسلسل "رجالة البيت"بطولة أحمد فهمى، وأكرم حسنى، وويزو، وبيومى فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، وعدد من ضيوف الشرف في كل حلقة، المسلسل تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى وإنتاج شركة سينرجى.


ويعرض المسلسل أيضاً على قناة "سي بي سي" الساعة 6 ونصف مسًاء، وعلى "سي بي سي دراما" الساعة 12 منتصف الليل.

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