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بطولة حسن الرداد.. وزارة الصحة تطلق أول مسلسل كارتون في الوطن العربي (اعرف التفاصيل)

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 09:14 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
تطلق وزارة الصحة، أول مسلسل رسوم متحركة في الوطن العربي عن التبرع بالدم ويحمل اسم "وريد ووريدة" في وقت قريب.

وأوضح الدكتور إيهاب سراج الدين، مدير عام خدمات نقل الدم القومية بوزارة الصحة، أن المسلسل الذي سيتم بثه قريبًا انتجته وزارة الصحة وبطولة كل من الفنانين حسن الرداد وبشرى ونسمة محجوب.

وأشار إلى أن الفنانين الرداد وبشرى شاركوا في المسلسل متطوعين للحث على ثقافة التبرع بالدم، وقامت الفنانة نسمة محجوب بغناء مقدمة ونهاية المسلسل كمتطوعة أيضًا.

وأضاف أن المسلسل يهدف لتشجيع ثقافة التبرع بالدم لانقاذ آلاف المرضى، في سلامة ومأمونية كاملة باتباع كل الإجراءات الاحترازية واجراءات السلامة لوصول الدم أمنا الى مستحقيه.

وأكد ان المسلسل من إعداد وتصميم شباب الأطباء بالمركز القومي والعاملين به.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، عن خروج 154 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2326 حالة حتى اليوم.

ارتفاع أعداد المتعافين لـ2326.. وخروج 2811 من مستشفيات العزل

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2811 حالة، من ضمنهم الـ 2326 متعافيا.

347 إصابة جديدة.. و11 وفاة

وأضاف أنه تم تسجيل 347 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

تجاوزنا الـ 10 آلاف حالة

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الثلاثاء، هو 10093 حالة من ضمنهم 2326 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و544 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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