"لا للإرهابية توكل كرمان".. حملة توقيع إلكترونية ضخمة لرفض تعيين الإخوانية بمجلس حكماء فيسبوك

شن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي خاصة موقعي "فيسبوك" و"تويتر"، عريضة إلكترونية لجمع توقيعات وتوجيهها إلى إدارة موقع "فيس بوك".





ويأتي ذلك احتجاجا من النشطاء على تعيين الناشطة اليمنية توكل كرمان، المعروف توجهاتها الإرهابية، في مجلس حكماء فيس بوك وتويتر، والمطالبة بإلغاء القرار نظرا لترويجها أفكار إرهابية وإثارتها للفوضى في البلاد العربية.





ووقع على العريضة التي جاءت تحت عنوان "ادخل صوت على رفض تعيين الإخوانية توكل كرمان في مجلس الإشراف على فيس بوك"، آلاف النشطاء، وتستمر الأعداد في ازدياد مستمر.





"نحن الموقعون أدناه على هذه العريضة نؤكد تعجبنا ومعارضتنا للطريقة التي قررت إدارة فيس بوك أن تنتهجها لاختيار المجلس الأعلى للإشراف على المحتوى وهو الأمر الذي كان من المتوقع أن يقوم على أسس ديمقراطية وتشاركية تمكن مستخدمي المنصة من اختيار من يمثلهم ليشرف على المحتوى الذي يشاركه المستخدمون بدلاً من فرض الأمر عليهم".. هكذا علق النشطاء على توقيعهم على العريضة الإلكترونية.





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وأكد الموقعون: "عليه وتخصيصا فإننا نعلن رفضنا التام لقيام إدارة فيس بوك بتعيين الناشطة اليمنية توكل كرمان ضمن مجلس حكماء فيسبوك أو ما تطلق الشركة عليه "مجلس الإشراف على المحتوي" فلا هي تمثل الشارع اليمني ولا هي تمثل الشارع العربي وإنما هي واجهة لتحزبات فكرية وأيديولوجية تتنافي تماماً مع ما يتطلبه هذا المنصب من الحيادية والشفافية واحترام الشعوب".







