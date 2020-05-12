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مصر تعيد أبناءها.. رحلة طيران لنقل 332 مواطنا من كندا

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 09:18 م
ارشيفية
ارشيفية

أقلعت اليوم الثلاثاء، طائرة مصر الطيران الثانية؛ لإعادة المواطنين العالقين في كندا، من مطار تورونتو، في طريقها إلى أرض الوطن، وعلى متنها 332 مواطنًا مصرياً.


من جانبه وجه السفير أحمد أبو زيد سفير مصر لدى كندا، الشكر للمواطنين لتعاونهم مع السفارة المصرية في أوتاوا، والقنصلية العامة في مونتريال، في عملية تسجيل أسمائهم وبياناتهم على مدار الأسابيع الماضية، وتقديم الأوراق التي تثبت انطباق المعايير والشروط التي حدّدتها السلطات المصرية عليهم.


وقدّم أبو زيد الشكر لوزارة الطيران المدني ومكتب شركة مصر للطيران في تورونتو، على الدعم الذي الموفر للسفارة؛ لإتمام عملية السفر بنجاح.


وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، عن خروج 154 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2326 حالة حتى اليوم.

 

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2811 حالة، من ضمنهم الـ 2326 متعافيا.

 

وأضاف أنه تم تسجيل 347 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

 

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

 

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الثلاثاء، هو 10093 حالة من ضمنهم 2326 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و544 حالة وفاة.

 

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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