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وكيل صحة الدقهلية يزف خبرًا سارًا بشأن مرضى كورونا (صور)

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 10:17 م
بوابة الفجر
محمد كشك
أكد الدكتور سعد مكي، وكيل صحة الدقهلية خروج 17 حالة من مستشفى الحجر الصحي بتمى الأمديد والمدينة الجامعية، بعد تعافيهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد. 

وأكد وكيل صحة الدقهلية تحويل نتائج 22 حالة من اإيجابيه إلى سلبية، مشيرا إلى أن جنبات المدينة الجامعية بالمنصورة امتلأت مساء اليوم فرحا وسعادى، لدى المرضى بالعزل فور إعلان مدير المدينة نبأ خروج 11 حالة، وتحسن ٦ حالات بتمى الأميد.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، عن خروج 154 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2326 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2811 حالة، من ضمنهم الـ 2326 متعافيا.

وأضاف أنه تم تسجيل 347 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الثلاثاء، هو 10093 حالة من ضمنهم 2326 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و544 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

وأهابت صحة الدقهلية المواطنين الالتزام التام بتعليمات وزارة الصحة فى هذا الصدد والبعد عن الزحام والتجمعات.

وكيل صحة الدقهلية يزف خبرًا سارًا بشأن مرضى كورونا (صور)
وكيل صحة الدقهلية يزف خبرًا سارًا بشأن مرضى كورونا (صور)
وكيل صحة الدقهلية يزف خبرًا سارًا بشأن مرضى كورونا (صور)
وكيل صحة الدقهلية يزف خبرًا سارًا بشأن مرضى كورونا (صور)
وكيل صحة الدقهلية يزف خبرًا سارًا بشأن مرضى كورونا (صور)
وكيل صحة الدقهلية يزف خبرًا سارًا بشأن مرضى كورونا (صور)
وكيل صحة الدقهلية يزف خبرًا سارًا بشأن مرضى كورونا (صور)
وكيل صحة الدقهلية يزف خبرًا سارًا بشأن مرضى كورونا (صور)
وكيل صحة الدقهلية يزف خبرًا سارًا بشأن مرضى كورونا (صور)
وكيل صحة الدقهلية يزف خبرًا سارًا بشأن مرضى كورونا (صور)
وكيل صحة الدقهلية يزف خبرًا سارًا بشأن مرضى كورونا (صور)
وكيل صحة الدقهلية يزف خبرًا سارًا بشأن مرضى كورونا (صور)
وكيل صحة الدقهلية يزف خبرًا سارًا بشأن مرضى كورونا (صور)
وكيل صحة الدقهلية يزف خبرًا سارًا بشأن مرضى كورونا (صور)

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