شبورة وشديد الحرارة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الأربعاء

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق 13 مايو 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.





طقس الأربعاء نهارًا

- شبورة صباحًا، وطقس شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحري، والرياح نشطة.

- شبورة صباحًا، وطقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

- طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على شمال الصعيد.





طقس الأربعاء ليلًا

- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والرياح نشطة.

- طقس بارد على السواحل الشمالية.

- طقس لطيف على شمال وجنوب الصعيد.





الظواهر الطبيعية

أمطار تكون رعدية أحيانًا على مناطق من شمال وجنوب الصعيد.





الوصف الفني لخرائط الطقس

يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي متمركز على شرق البحر المتوسط، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان.





"سقوط أمطار، رعد وبرق، موجة شديدة الحرارة".. هكذا أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، من صباح الغد حتى الاثنين المقبل.





الأرصاد الجوية تعلن تفاصيل حالة الطقس في مدن ومحافظات مصر

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، أنه من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء نهارا معتدل ليلا، مع سقوط أمطار متوسطة الشدة ورعدية أحيانا وقد تصل لحد السيول على مناطق محافظات شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وخليج السويس.





أخبار الطقس.. سقوط أمطار متفرقة على هذه المناطق

"سقوط أمطار خفيفة"، هكذا أكدت هيئة الأرصاد الجوية، بحدوث ذلك بشأن سقوط ذلك على مناطق متفرقة من الوجه البحري يوم الأحد المقبل.





حالة الطقس في مصر

وعن حركة الرياح، أوضحت الهيئة، أنها تنشط خلال هذه الفترة على بعض المناطق تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متفرقة وتؤدي أحيانا إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر.





حالة الطقس.. ارتفاع الحرارة وأمطار رعدية شديدة