بعد إصابة نائبة بكورونا.."الإبراشي" يكشف حقيقة تعليق جلسات "النواب"

ارتفاع أعداد المتعافين لـ2326.. وخروج 2811 من مستشفيات العزل





347 إصابة جديدة.. و11 وفاة



وأضاف أنه تم تسجيل 347 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.



وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



تجاوزنا الـ 10 آلاف حالة



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الثلاثاء، هو 10093 حالة من ضمنهم 2326 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و544 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

كشف الإعلامي وائل الإبراشي، إنه تواصل مع النائبة البرلمانية الدكتورة شيرين فراج، من خلال اتصال هاتفى للوقوف على حقيقة إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، موضحًا أنه تأكد أنها رغم إصابتها بالفيروس القاتل إلا أنها مازالت صلبة وقوية، وتابع:" لمست خلال حديثى معها أنها سيدة صلبة وقوية وكان ذلك واضحًا من صوتها.. ربنا يشفيها".وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن مجلس النواب سيظل مستمر فى عمله والذين خالطوا النائبة بالتأكيد سيخضعون للفحص الطبى، وتابع:"من الواضح أننا سنتعايش ونتكيف مع الجائحة".وأكد "الإبراشى"، أنه مهما اتبعت أى مؤسسة من مؤسسات الدولة من إجراءات وقائية واحترازية ستظل احتمالات الإصابة موجودة،مشددًا على أن المؤسسات المصرية ستظل تعمل مع اتباع كافة الإجراءات الطبية.أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، عن خروج 154 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2326 حالة حتى اليوم.وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2811 حالة، من ضمنهم الـ 2326 متعافيا.