هل الشباب أقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا.. مسئول أمُمي يجيب (فيديو)

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قال الدكتور ألكسندر ساشا، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، إنه مع استمرار وتطور فيروس كورونا، قرر صندوق الأمم المتحدة للسكان، دعم السيدات والفتيات على أن تكون الأولوية للنساء الحوامل خاصة عند ظهور أعراض فيروس كورونا عليهن.



وأكد ساشا، خلال فيديو بثته وزارة الصحة والسكان، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الخدمات المقدمة للنساء المتعرضات للعنف متاحة بشكل دائم بتعاون مع المجلس القومي للمرأة، للتأكد من حمايتهن.



وأضاف ساشا، أن صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، دائما ما يهتم بالشباب، مؤكدًا أنه خطأ شائع عدم تأثر الشباب بفيروس كورونا، لذلك يتم التعاون بينهم وبين شبكات شبابية.



وشدد ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية من جانب المواطنين مثل غسل الأيدي لمدة لا تقل عن عشرين ثانية، مع ضرورة التباعد الجسدي لمسافة 2 متر للوقاية والحماية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).



وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، عن خروج 154 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2326 حالة حتى اليوم.



ارتفاع أعداد المتعافين لـ2326.. وخروج 2811 من مستشفيات العزل



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2811 حالة، من ضمنهم الـ 2326 متعافيا.



347 إصابة جديدة.. و11 وفاة



وأضاف أنه تم تسجيل 347 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.



وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



تجاوزنا الـ 10 آلاف حالة



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الثلاثاء، هو 10093 حالة من ضمنهم 2326 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و544 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، عن خروج 154 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2326 حالة حتى اليوم. ارتفاع أعداد المتعافين لـ2326.. وخروج 2811 من مستشفيات العزل وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2811 حالة، من ضمنهم الـ 2326 متعافيا. 347 إصابة جديدة.. و11 وفاة وأضاف أنه تم تسجيل 347 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة. وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. تجاوزنا الـ 10 آلاف حالة وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الثلاثاء، هو 10093 حالة من ضمنهم 2326 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 544 حالة وفاة. وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.