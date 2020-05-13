الخريطة الكاملة لتطوير منظومة السكة الحديد.. تعرف عليها

مع استمرار تنفيذ وزارة النقل عمليات التعقيم والتطهير المستمر لمواقع العمل والأجهزة والمعدات وارتداء الكمامات والكشف المستمر بالكواشف الحرارية تنفيذًا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمكافحة "كوفيد 19"، تواصل وزارة النقل تطوير منظومة هيئة السكة الحديد، وتستعرض بوابة "الفجر" التفاصيل في السطور التالية:





خطة شاملة لوزارة النقل لتدعيم أسطول عربات هيئة السكة الحديد





تقوم وزارة النقل بتنفيذ خطة شاملة بهدف تدعيم أسطول العربات بهيئة السكة الحديد وتطوير ورش السكة الحديد، حيث أكد وزير النقل الفريق كامل الوزير أنه في إطار الخطة الشاملة لتدعيم أسطول العربات بالسكة الحديد تم تنفيذ صفقة ال1300 عربة سكة حديد والتي كان من المقرر وصول الدفعة الأولى منها نهاية شهر مايو الحالي وعددها 33 عربة سكة حديد جديدة وحاليًا يتم تصنيعها في روسيا ولكن نظرًا للظروف الراهنة من أزمة كورونا الحالية فإنه سيتم توريدها قبل نهاية شهر يونيو المقبل بحيث يتوالى وصول باقي الدفعات على أن تكون 35 دفعة شهريًا.





وأضاف وزير النقل أنه إلى جانب هذه الصفقة فقد تم عقد توريد عدد 6 قطارات متكاملة إلى جانب عقد صيانة يستمر 6 سنوات وذلك من شركة تالجو الأسبانية بتكلفة 157 مليون يورو.





وأشار الوزير إلى أنه يتم الآن تطوير أسطول عربات الركاب الحالي حيث يجري الآن تطوير 200 عربة عادية وذلك بالتعاون مع مصنع سيماف وبالفعل انتهي تطوير 89 عربة منها.





وأوضح وزير النقل أنه أيضًا في إطار الخطة الشاملة لتطوير منظومة هيئة السكة الحديد يتم الآن تطوير ورش السكة الحديد الخاصة بعربات الركاب والبضائع والجرارات بهدف الاستفادة من جميع الإمكانات المتاحة بها وبما في ذلك توفير كافة المعدات والأجهزة وقطع الغيار اللازمة لأعمال الصيانة بما يخدم أهداف زيادة الإنتاج والاتاحية الخاصة بالجرارات وعربات الركاب والبضائع وكل هذا يصب في تحسين الخدمة المقدمة للركاب.





وأكد الوزير أنه في إطار الدعم الكامل من القيادة السياسية والحكومة لتطوير جميع ورش السكة الحديد بما يأتي بالنفع على الخدمة المقدمة للركاب مستقبلًا يوجد خطة شاملة للموقف الحالي للمعدات والأجهزة وقطع الغيار واحتياجات كل ورشة من الورش إما ببناء ورش جديدة بها أو تدعيمها بالمعدات والأجهزة أو بقطع الغيار الأصلية.





تدعيم أسطول عربات السكة الحديد بورش كوم أبو راضي ببني سويف:





في إطار خطة التنمية المستدامة والشاملة للنهوض بالصعيد حيث تعتبر من محاورها تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي ورؤية مصر 2030 زار وزير النقل المهندس كامل الوزير ورش كوم أبو راضي ببني سويف الخاصة بإجراء العمرات لجميع أنواع العربات الدرجة الأولى والثانية المكيفة بالإضافة إلى العربات العادية غير المكيفة، وتفقد الوزير أعمال التطوير الشاملة ل90 عربة أسباني درجة أولى وثانية مكيفة حيث انتهى بالفعل عملية تطوير 84 عربة ويجري حاليًا العمل في ال6 عربات الأخيرة وسيتنهي تطويرها طبقًا للجدول الزمني المحدد بهدف تحسين الخدمة المقدمة للركاب.





وزار وزير النقل أقسام الورش المختلفة التي تقوم بإجراء عمرات لبواجي العربات إلى جانب إجراء العمرات الخفيفة والعمومية والتجديد الشامل للعربات العادية وتقوم الورشة بإجراء عمرة ل125 عربة شهريًا، وطالب وزير النقل بزيادة معدلات إنتاجية الورشة مستقبلًا بهدف تحسين الخدمة للركاب والمراجعة والتفتيش على عمليات التطوير للعربات حيث يجب عدم خروج أي عربة من الورشة قبل عمليات المراجعة الكاملة بهدف ضمان جودة الإنتاج.





وبلغت تكلفة التطوير الشامل تطوير البنية التحتية لورش كوم أبو راضي 286 مليون جنيه وكانت تكلفة المرحلة الأولى من التطوير 106 مليون جنيه وتضمنت الآتي:" إعادة تأجير الهناجر المعدنية وإنشاء مباني إدارية جديدة وأعمال تغذية شبكات الصرف، وتجديد شبكة التغذية بالمياه والكهرباء "، وبلغت تكلفة المرحلة الثانية التي تم البدء فيها 180 مليون جنيه وتتضمن:" أعمال شبكة الحماية المدنية وتأهيل المباني الإدارية القائمة ورصف الطرق الداخلية وأعمال البلاطات الخرسانية بمداخل صالات الورش ".



