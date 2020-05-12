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ارتفاع عدد إصابات فيروس كورونا في بلبيس إلى 62 حالة بالشرقية
الثلاثاء 12/مايو/2020 - 10:11 م
سمر السيد
سجلت محافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا، بمركز بلبيس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المركز إلى 62 حالة.
وأوضح مصدر بمديرية الصحة بالشرقية، أنه تم تسجيل 4 إصابات جديدة لأشخاص مقيمين في مركز بلبيس على النحو التالي: "حالتين في العدلية، وحالة في البلاشون، وحالة في الزوامل.
وأكد المصدر، في تصريحات له، مساء اليوم، تنفيذ عزل منزلي لـ 5 مباني يقيم فيهم 13 أسرة بواقع 53 فردا، احترازيا لمدة 14 يوما تحسبا لإصابة أي منهم بفيروس كورونا.
وأوضح أنه جرى تعقيم المنازل والشوارع المحيطة بها بإشراف فريق من الطب الوقائي بمديرية الصحة بالشرقية.
وأوضح مصدر بمديرية الصحة بالشرقية، أنه تم تسجيل 4 إصابات جديدة لأشخاص مقيمين في مركز بلبيس على النحو التالي: "حالتين في العدلية، وحالة في البلاشون، وحالة في الزوامل.
وأكد المصدر، في تصريحات له، مساء اليوم، تنفيذ عزل منزلي لـ 5 مباني يقيم فيهم 13 أسرة بواقع 53 فردا، احترازيا لمدة 14 يوما تحسبا لإصابة أي منهم بفيروس كورونا.
وأوضح أنه جرى تعقيم المنازل والشوارع المحيطة بها بإشراف فريق من الطب الوقائي بمديرية الصحة بالشرقية.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الثلاثاء، خروج 154 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2326 حالة حتى اليوم.
ارتفاع أعداد المتعافين لـ2326.. وخروج 2811 من مستشفيات العزل
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2811 حالة، من ضمنهم الـ 2326 متعافيا.
347 إصابة جديدة.. و11 وفاة
وأضاف أنه تم تسجيل 347 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
تجاوزنا الـ 10 آلاف حالة
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الثلاثاء، هو 10093 حالة من ضمنهم 2326 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 544 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.