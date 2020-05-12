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مفاجآت وتفاصيل جديدة في وفاة أول حارس مرمى مصري بكورونا

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 10:11 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال هادى محمد عبده، نجل مدرب حراس المرمى المتوفى بكورونا، إن والده كان يعانى من سعال شديد والتهاب رئوى حاد قبل وفاته، إلى جانب معاناته من مرض فى القلب، معقبًا:"بعد عمل المسحة له تبين إصابته بكورونا وتم نقله إلى فندق عزل ومن ثم انتقل إلى مستشفى العزل، ولكن والدى كان لديه القلب وقلبه لم يتحمل ومات".

وأضاف "عبده" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، مساء الثلاثاء، أن والده لم يخالط أى من أفراد الأسرة، لافتًا إلى أن الراحل كان رياضى وتاريخه مشرفه ولكن وفته المنية عن عمر 51 عامًا.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، عن خروج 154 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2326 حالة حتى اليوم.

ارتفاع أعداد المتعافين لـ2326.. وخروج 2811 من مستشفيات العزل

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2811 حالة، من ضمنهم الـ 2326 متعافيا.

347 إصابة جديدة.. و11 وفاة

وأضاف أنه تم تسجيل 347 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

تجاوزنا الـ 10 آلاف حالة

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الثلاثاء، هو 10093 حالة من ضمنهم 2326 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و544 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
مفاجآت وتفاصيل جديدة في وفاة أول حارس مرمى مصري بكورونا
مفاجآت وتفاصيل جديدة في وفاة أول حارس مرمى مصري بكورونا

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