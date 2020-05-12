Advertisements

تعليق ناري من تامر أمين على تصرفات المواطنين مع كورونا: "شعب رايح في داهية"

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 10:11 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
عقب الإعلامي تامر أمين، على تسجيل 347 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا اليوم، مشيرا إلى أن الأرقام مطمئنة بعد الزيادة التي حدثت اليومين الماضيين، ولكن يجب الالتزام أكثر بالإجراءات الاحترازية.

وأشار "أمين"، خلال برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الثلاثاء، إلى أن وزارة الداخلية أعلنت أنه سيكون هناك دوريات متحركة لمتابعة تطبيق حظر التجول، معقبا: "الناس عرفت الداخلية حاطة الكماين فين وبقت تبعد عنها".

وأضاف الإعلامي تامر أمين، "حظر التجوال يعني ممنوع مغادرة منزلك.. رايح في داهية الشعب اللي خايف من البوليس ومش خايف من الكورونا".

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، عن خروج 154 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2326 حالة حتى اليوم.

ارتفاع أعداد المتعافين لـ2326.. وخروج 2811 من مستشفيات العزل

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2811 حالة، من ضمنهم الـ 2326 متعافيا.

347 إصابة جديدة.. و11 وفاة

وأضاف أنه تم تسجيل 347 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

تجاوزنا الـ 10 آلاف حالة

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الثلاثاء، هو 10093 حالة من ضمنهم 2326 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و544 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا تامر أمين الصحة البوليس

أخبار تهمك

فايلر يحسم ملف رحيل كهربا عن الأهلي

منذ أقل من ساعتين

الطريق الصعب.. كيف تجاوزت مصر الـ 10 آلاف مصاب بكورونا؟

منذ ساعتين و 47 دقيقة

كورونا يواصل حصد الأرواح.. القصة الكاملة لوفاة مذيعة ماسبيرو رشا حلمي

منذ حوالي 8 ساعات

احذروا.. هذه الكمامات لا تقي من الإصابة بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

بيان عاجل من وزير الدفاع.. ورسائل حاسمة بشأن الأمن القومي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. جمعية المدارس الخاصة تصدم أولياء الأمور بشأن المصروفات

منذ حوالي 10 ساعات

الزمالك يتخذ قرارًا صادمًا ضد مهاجم الفريق

منذ أقل من نصف ساعة

خليفة صلاح يصدم الزمالك ويختار الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وكيل البرلمان يؤكد إصابة النائبة شيرين فراج بكورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل| "عمارات العبور تحترق".. 10 سيارات إطفاء وإخلاء 5 طوابق

منذ ساعتين و 38 دقيقة

طبيب يكشف مصير "كورونا" حال تطبيق الحظر الكلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. "الصحة" تطالب بتطبيق حظر شامل في هذا الموعد (فيديو)

منذ يوم

تطورات جديدة في صفقة الأهلي مع موليكا

منذ ساعة الا ربع

الصحة: تسجيل 347 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و11 وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

مجزرة في الزمالك.. رحيل 5 لاعبين دفعة واحدة

منذ حوالي 3 ساعات

أحمد موسى يزف بشرى سارة عن مصل فيروس كورونا (فيديو)

منذ يوم

موضوعات متعلقة

تامر أمين: فيروس كورونا مطول معانا كتير (فيديو)

تامر أمين محذرًا من كورونا: "اوعى تصدق إن القصة خلصت"

تامر أمين لـ أصحاب المدارس: "متاكلوش مال حرام" (فيديو)

"بتودونا في داهية".. تعليق ناري من تامر أمين على ارتفاع أعداد مصابي كورونا (فيديو)

مدير "حميات إمبابة" يفجر مفاجأة عن فيروس كورونا (فيديو)

توضيح عاجل من "حميات إمبابة" بشأن إصابات فيروس كورونا (فيديو)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:16 م

عاجل| "عمارات العبور تحترق".. 10 سيارات إطفاء وإخلاء 5 طوابق

كورونا يواصل حصد الأرواح.. القصة الكاملة لوفاة مذيعة ماسبيرو رشا حلمي

02:38 م

الصحة: تسجيل 347 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و11 وفاة

06:59 م

عاجل.. وكيل البرلمان يؤكد إصابة النائبة شيرين فراج بكورونا

07:38 م

عاجل.. جمعية المدارس الخاصة تصدم أولياء الأمور بشأن المصروفات

01:23 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟