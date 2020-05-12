الكشف عن موعد استئناف الدوري الإسباني

حدد الاتحاد الإسباني لكرة القدم موعد عودة الليجا هذا الموسم بعد توقف النشاط الرياضي خلال الأشهر الماضية بسبب انتشار فيروس كورونا.





وكانت قد أشارت تقارير حسب صحيفة "الاس"، إن رابطة الليجا تصر على استئناف الموسم الحالي في شهر يونيو المقبل وعدم إلغاء الموسم الجاري وذلك بعد اقتراح جميع الحلول المتاحة.





ولكن ستقرر وزارة الصحة في اسبانيا بالتعاون مع الحكومة موعد عودة البطولة بشكل محدد من ال تفادي تفشي وانتشار هذا الفيروس بسبب كرة القدم.





وعادت الأندية إلى التدريبات في الفترة الأخيرة، ولكن بشروط وضعتها وزراة الصحة في إسبانيا، وينتظر الجميع في اسبانيا الموعد النهائي لعودة البطولات المحلية.



