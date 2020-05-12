عايدة رياض: محمد رمضان معندوش تاريخ وشاركت في "الألماني" من غير فلوس

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أوضحت الفنانة عايدة رياض، أن الفنان محمد رمضان لا يمتلك التاريخ الفني الكافي الذي يجعلها تقارنه بنجوم زمن الفن الجميل مثل فاتن حمامة وسعاد حسني، موضحة :"مش بجامل محمد رمضان عشان اشبهه بفاتن حمام وهما طلع عليهم القاب بالفعل لكن محمد رمضان معندوش تاريخ، وأنا مش محتاجة أي حد عشان يشغلني".



وأشارت الفنانة عايدة رياض خلال لقائها في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة ايناس الدغيدي،أن سباب إقبال المخرجين والفنانين عليها هو لأنها تؤدي أدوارها ببراعة، لافتة إلى أنها أول من شاركت محمد رمضان في فيلم الألماني مع الفنان أحمد بدير موضحة أنه لم يكن معروفًا حينها وأنها لم تتقاضى أجرًا على ذلك الفيلم،حيث قالت: "أنا عملت مع محمد رمضان الاسطورة والالماني، وفي الالماني مكنش معروف خالص وانا وبدير اللي كان معروفين وهو ربنا فتح عليه وعلى المطربة بوسي بعدها، ومخدناش في الفيلم ده أي فلوس خالص كان مجاملة للشباب عشان كان ساعة الثورة".







وفي سياق آخر، يعتمد برنامج "شيخ الحارة" على التصريحات الساخنة وكشف حقائق لأول مرة عن نجوم الفن والمشاهير من نجوم الرياضة والإعلام.



واستضافت إيناس الدغيدي، خلال شهر رمضان مجموعة من نجوم الفن والرياضة منهم سهير رمزي،إدوارد،صفية العمري،حسن شاكوش، تامر هجرس، إنجي علي، فريدة سيف النصر، والمنتج أحمد السبكي، وغيرهم.