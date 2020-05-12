Advertisements

أولاد آدم الحلقة 19.. مشاهد مؤثرة لدانييلا رحمة وقيس نجيب

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 10:19 م
بوابة الفجر
لمياء علي
انطلقت اليوم الحلقة التاسعة عشر، من مسلسل "أولاد آدم"، وهو من بطولة النجمة اللبنانية ماغي بو غصن، وذلك عبر محطة الـ MTV اللبنانية.

شهدت الحلقة تصاعدًا كبيرًا في الأحداث بعدما أخبر سعد صديقه بالورطة الذي وقع فيها بسبب حمل مايا ولكنه يحاول أن يقنعه بأنها تكذب عليه ويذهب ليتأكد بنفسه وبعدها يتشاجرا سويًا.

وفي جانب آخر، يبدأ الشك في التسلل إلى قلب غسان من ناحية زوجته ديمة بعدما سمع شخص يقول لها "اشتقتلك".

يذكر أن مسلسل "أولاد أدم"، من تأليف رامي كوسا، وإخراج الليث حجو، بطولة الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن والممثل السوري مكسيم خليل، الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة، والممثل السوري قيس الشيخ نجيب.

أخبار تهمك

فايلر يحسم ملف رحيل كهربا عن الأهلي

منذ أقل من ساعتين

طبيب يكشف مصير "كورونا" حال تطبيق الحظر الكلي

منذ حوالي 11 ساعة

مجزرة في الزمالك.. رحيل 5 لاعبين دفعة واحدة

منذ حوالي 3 ساعات

الصحة: تسجيل 347 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و11 وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| "عمارات العبور تحترق".. 10 سيارات إطفاء وإخلاء 5 طوابق

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل.. جمعية المدارس الخاصة تصدم أولياء الأمور بشأن المصروفات

منذ حوالي 10 ساعات

احذروا.. هذه الكمامات لا تقي من الإصابة بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

الطريق الصعب.. كيف تجاوزت مصر الـ 10 آلاف مصاب بكورونا؟

منذ ساعتين و 47 دقيقة

أحمد موسى يزف بشرى سارة عن مصل فيروس كورونا (فيديو)

منذ يوم

كورونا يواصل حصد الأرواح.. القصة الكاملة لوفاة مذيعة ماسبيرو رشا حلمي

منذ حوالي 8 ساعات

تطورات جديدة في صفقة الأهلي مع موليكا

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. "الصحة" تطالب بتطبيق حظر شامل في هذا الموعد (فيديو)

منذ يوم

بيان عاجل من وزير الدفاع.. ورسائل حاسمة بشأن الأمن القومي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. وكيل البرلمان يؤكد إصابة النائبة شيرين فراج بكورونا

منذ حوالي 3 ساعات

خليفة صلاح يصدم الزمالك ويختار الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يتخذ قرارًا صادمًا ضد مهاجم الفريق

منذ أقل من نصف ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:16 م

عاجل| "عمارات العبور تحترق".. 10 سيارات إطفاء وإخلاء 5 طوابق

كورونا يواصل حصد الأرواح.. القصة الكاملة لوفاة مذيعة ماسبيرو رشا حلمي

02:38 م

الصحة: تسجيل 347 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و11 وفاة

06:59 م

عاجل.. وكيل البرلمان يؤكد إصابة النائبة شيرين فراج بكورونا

07:38 م

عاجل.. جمعية المدارس الخاصة تصدم أولياء الأمور بشأن المصروفات

01:23 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟