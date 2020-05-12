أولاد آدم الحلقة 19.. مشاهد مؤثرة لدانييلا رحمة وقيس نجيب

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انطلقت اليوم الحلقة التاسعة عشر، من مسلسل "أولاد آدم"، وهو من بطولة النجمة اللبنانية ماغي بو غصن، وذلك عبر محطة الـ MTV اللبنانية.



شهدت الحلقة تصاعدًا كبيرًا في الأحداث بعدما أخبر سعد صديقه بالورطة الذي وقع فيها بسبب حمل مايا ولكنه يحاول أن يقنعه بأنها تكذب عليه ويذهب ليتأكد بنفسه وبعدها يتشاجرا سويًا.



وفي جانب آخر، يبدأ الشك في التسلل إلى قلب غسان من ناحية زوجته ديمة بعدما سمع شخص يقول لها "اشتقتلك".



يذكر أن مسلسل "أولاد أدم"، من تأليف رامي كوسا، وإخراج الليث حجو، بطولة الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن والممثل السوري مكسيم خليل، الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة، والممثل السوري قيس الشيخ نجيب.