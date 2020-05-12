Advertisements

الإفريقي للتنمية يدعم مشروع السوق الموحدة للنقل الجوي بـ 7 ملايين دولار

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 10:21 م
بوابة الفجر
قال البنك الإفريقي للتنمية، إن مجلس الإدارة وافق في اجتماع اليوم على منح اللجنة الإفريقية للطيران المدني هبة بقيمة 7 ملايين دولار، لإنشاء السوق الإفريقية الموحدة للنقل الجوي.


وأضاف البنك في بيان على موقعه الإلكتروني اليوم الثلاثاء، أن اللجنة يمكنها وضع الإطار المؤسسي والتشريعي المناسب لتعريف الرأي العام بأهمية هذه السوق.

وأوضح أن المشروع الممتد على 36 شهرًا يتضمن 3 مكونات، تتمثل في دعم القدرات المؤسسية، ودعم التنمية المستديمة للطيران المدني في إفريقيا، وكذلك التصرف ومتابعة وتقييم المشروع.

وأشار البنك الإفريقي للتنمية، إلى أن السوق الإفريقية الموحدة للطيران المدني ستعمل على تحسين نفاذ زهاء 1.2 مليار نسمة إلى خدمة النقل الجوي، وتطوير وتنمية التجارة والسياحة في القارة الإفريقية.

وأفاد البنك في بيانه، بأن السوق الإفريقية الموحدة للنقل الجوي تعتبر بنية تحتية لوجستية حاسمة وميسرة لحسن سير العمل في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، المكمل بالبروتوكول المتعلق بحرية حركة الأشخاص والبضائع وجواز السفر الإفريقي.

وأضاف أن رؤية الاتحاد الإفريقي 2063 تحدد هدفًا طموحًا لتحقيق النمو في التجارة بين البلدان الإفريقية من 10 بالمائة في عام 2012 إلى حوالي 50 بالمائة بحلول عام 2045 ، من خلال المزيد من التكامل.

 

أخبار تهمك

عاجل.. "الصحة" تطالب بتطبيق حظر شامل في هذا الموعد (فيديو)

منذ يوم

تطورات جديدة في صفقة الأهلي مع موليكا

منذ أقل من ساعة

الزمالك يتخذ قرارًا صادمًا ضد مهاجم الفريق

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. جمعية المدارس الخاصة تصدم أولياء الأمور بشأن المصروفات

منذ حوالي 10 ساعات

بيان عاجل من وزير الدفاع.. ورسائل حاسمة بشأن الأمن القومي

منذ حوالي 8 ساعات

كورونا يواصل حصد الأرواح.. القصة الكاملة لوفاة مذيعة ماسبيرو رشا حلمي

منذ حوالي 8 ساعات

خليفة صلاح يصدم الزمالك ويختار الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يحسم ملف رحيل كهربا عن الأهلي

منذ أقل من ساعتين

الطريق الصعب.. كيف تجاوزت مصر الـ 10 آلاف مصاب بكورونا؟

منذ ساعتين و 48 دقيقة

الصحة: تسجيل 347 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و11 وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

أحمد موسى يزف بشرى سارة عن مصل فيروس كورونا (فيديو)

منذ يوم

عاجل| "عمارات العبور تحترق".. 10 سيارات إطفاء وإخلاء 5 طوابق

منذ ساعتين و 40 دقيقة

احذروا.. هذه الكمامات لا تقي من الإصابة بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

مجزرة في الزمالك.. رحيل 5 لاعبين دفعة واحدة

منذ حوالي 3 ساعات

طبيب يكشف مصير "كورونا" حال تطبيق الحظر الكلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. وكيل البرلمان يؤكد إصابة النائبة شيرين فراج بكورونا

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:16 م

عاجل| "عمارات العبور تحترق".. 10 سيارات إطفاء وإخلاء 5 طوابق

كورونا يواصل حصد الأرواح.. القصة الكاملة لوفاة مذيعة ماسبيرو رشا حلمي

02:38 م

الصحة: تسجيل 347 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و11 وفاة

06:59 م

عاجل.. وكيل البرلمان يؤكد إصابة النائبة شيرين فراج بكورونا

07:38 م

عاجل.. جمعية المدارس الخاصة تصدم أولياء الأمور بشأن المصروفات

01:23 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟