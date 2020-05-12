الإفريقي للتنمية يدعم مشروع السوق الموحدة للنقل الجوي بـ 7 ملايين دولار

قال البنك الإفريقي للتنمية، إن مجلس الإدارة وافق في اجتماع اليوم على منح اللجنة الإفريقية للطيران المدني هبة بقيمة 7 ملايين دولار، لإنشاء السوق الإفريقية الموحدة للنقل الجوي.









وأضاف البنك في بيان على موقعه الإلكتروني اليوم الثلاثاء، أن اللجنة يمكنها وضع الإطار المؤسسي والتشريعي المناسب لتعريف الرأي العام بأهمية هذه السوق.





وأوضح أن المشروع الممتد على 36 شهرًا يتضمن 3 مكونات، تتمثل في دعم القدرات المؤسسية، ودعم التنمية المستديمة للطيران المدني في إفريقيا، وكذلك التصرف ومتابعة وتقييم المشروع.





وأشار البنك الإفريقي للتنمية، إلى أن السوق الإفريقية الموحدة للطيران المدني ستعمل على تحسين نفاذ زهاء 1.2 مليار نسمة إلى خدمة النقل الجوي، وتطوير وتنمية التجارة والسياحة في القارة الإفريقية.





وأفاد البنك في بيانه، بأن السوق الإفريقية الموحدة للنقل الجوي تعتبر بنية تحتية لوجستية حاسمة وميسرة لحسن سير العمل في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، المكمل بالبروتوكول المتعلق بحرية حركة الأشخاص والبضائع وجواز السفر الإفريقي.





وأضاف أن رؤية الاتحاد الإفريقي 2063 تحدد هدفًا طموحًا لتحقيق النمو في التجارة بين البلدان الإفريقية من 10 بالمائة في عام 2012 إلى حوالي 50 بالمائة بحلول عام 2045 ، من خلال المزيد من التكامل.



