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في يوم واحد.. 3 رحلات جوية لعودة المصريين العالقين بالخارج (اعرف التفاصيل)

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 10:19 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
وصلت 3 رحلات طيران إلى مطار القاهرة الدولي خلال الساعات الماضية، اليوم الثلاثاء، سيرتها الخطوط الكويتية، لإعادة نحو 515 مصريا من العالقين في دولة الكويت، وذلك بعد تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية على إثر أزمة فيروس كورونا المستجد.

وكانت الرحلات القادمة من الكويت كالاتي، الرحلة رقم 1417 التابعة للخطوط الكويتية، ووصلت إلى مطار القاهرة الدولي، ظهر اليوم، على متنها 195 مصريا، وتم إنهاء إجراءات وصول جميعهم من خلال مبنى الركاب رقم 2 بالمطار.

بينما رحلة طيران الجزيرة التابعة للخطوط الكويتية، وصلت إلى مطار القاهرة الدولي، عصر اليوم، وعلى متنها 160 مصريا من العالقين.

وعلى جانب أخر، استعد مطار مرسى علم الدولي، لوصول رحلة استثنائية سيرتها الشركة الوطنية مصر للطيران، قبل يومين إلى تورونتو، لإعادة المصريين العالقين في دولة كندا منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية أثر أزمة فيروس كورونا المستجد، وذلك خلال الساعات القليلة المقبلة.

وتصل الرحلة التي سيرتها مصر للطيران، قادمة من مطار تورونتو وعلى متنها نحو 332 مواطنًا مصريًا من العالقين، وسيتم اجراء الفحص طبي على جميع ركاب الرحلة القادمين، قبل نقلهم إلى مناطق العزل الصحي المخصصة من قبل الدولة المصرية، لقضاء مدة 14 يوما وفق الإجراءات الصحية المعتمدة حيال جميع الركاب المصريين العالقين بالخارج، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد

كانت وزارة الطيران المدنى، أعلنت تسيير رحلات طيران استثنائية لعودة المصريين العالقين بالخارج، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية، في ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، منذ منتصف مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد.

ويذكر أن الحكومة المصرية وضعت خطة لإعادة أبنائها العالقين في الخارج لوطنهم مرة أخرى مع توفير كافة سبل الإعاشة والرعاية الصحية لهم طوال فترة العزل الصحي، في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أزمة فيروس "كورونا" العالمية والحد من تداعياته.

ويخضع جميع العائدين الي إجراء فحص شامل ودقيق لجميع المصريين العائدين من الخارج من قبل إدارة الحجر الصحي بمطار القاهرة، وذلك قبل نقلهم إلى أماكن العزل المخصصة لهم من قبل الدولة لقضاء فترة العزل، وذلك بهدف الاطمئنان عليهم والتأكد من سلامتهم وخلوهم من عدوى الإصابة بفيروس كورونا. 

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