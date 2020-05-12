غداً | عرض مسلسل قيامة عثمان 21 Kuruluş Osman| مواعيد الحلقة الواحد والعشرين وتردد القنوات الناقلة

مسلسل قيامة عثمان 21: رغم الزخم الدرامي الذي تزخر به شاشات الفضائيات منذ بداية شهر رمضان 2020، إلا أن عشاق الدراما التركية أحداث مسلسل قيامة عثمان 21 يبحثون عن ترددات القنوات الناقلة له على الأقمار الصناعية المختلفة ومنها قناة إي تي في، قناة اليرموك، قناة الفجر الجزائرية، وغيرها من القنوات الفضائية التي تعرض المسلسل ، ونشر في السطور التالية موعد عرض الحلقة الجديدة من المسلسل وترددات القنوات لناقلة له بعد أن زاد البحث عنها من عشاق مشاهدة الدراما التركية









مواعيد عرض المسلسل





يعرض قيامة عثمان 21 على اي تي في يوم الأربعاء القادم الساعة 9 بتوقيت تركيا، تعرض الحلقة مساء يوم الخميس على القنوات العربية التي نشرنا تردداتها والناقلة للمسلسل على القمر الصناعي النايل سات، تكون الإعادة على القنوات العربية ظهر الجمعة.





ونال هذا العمل التاريخي شهرة واسعة ويعد امتدادا لمسلسل قيامة أرطغرل، ويتناول فترة تأسيس الدولة العثمانية على يد عثمان بن أرطغرل ويبرز بطولاته وتصديه لصليبيين والمغول والتتار.









تردد القنوات الناقلة لحلقة مسلسل قيامة عثمان 21





ولاستقبال قناة الفجر الجزائرية الجديد لابد من ضبط أجهزة الاستقبال المنزلية على النحو التالي:





القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 10922.

الاستقطاب: عمودي.

معامل الترميز: 27500.









تردد قناة اليرموك الناقلة للـمسلسل





القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11678 .

الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.









تردد قناة فور شباب التي تعرض المسلسل الشهير





القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11316 .

الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.









ترددات قناة atv التركية على كافة الأقمار الصناعية





أما قناة atv التركية الفضائية، فتبث المسلسل عبر تردداتها على الأقمار الصناعية المختلفة كالتالي:





نايل سات





التردد: 10796 .

الاستقطاب:افقي

معامل الترميز: 27500

التصحيح: FEC 5/6









القمر الصناعي تركسات





التردد: 11628

الاستقطاب: أفقي (H)

الترميز: 27500.

التصحيح: FEC 5/6.









القمر الصناعي أسترا





التردد: 12692 .

الاستقطاب: أفقي(H)