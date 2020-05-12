Advertisements

ملخص الحلقة 19 من مسلسل "خيانة عهد" لـ يسرا

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 10:31 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
عرضت اليوم قناة الحياة، حلقة جديدة من مسلسل "خيانة عهد" لـ الفنانة يسرا، الذي حقق نجاحا كبيرا منذ عرض في موسم رمضان الحالي، ولقى استحسانا كبيرا من جانب الجمهور.

وشهدت أحداث الحلقة التاسعة عشر من مسلسل "خيانة عهد" الكثير من الأحداث المشوقة ويسرد لكم "الفجر الفني" ملخص الحلقة.

ـ سفر زوج حلا شيحة لـ عملة بالاسكندرية.

ـ يسرا في زيارة لـ شقيقتها حلا شيحة وتقرأ لزوجها الفجان وتخبرها بوجود امرأة في حياته.

ـ وفاة والد جومانا مراد، وأهلها يطردونها أثناء حضور الجنازة.

ـ حلا شيحة تضبط زوجها مع عشيقته، وتفقد الوعي.

ـ دخول حلا شيحة العناية المركزة والطبيب المعالج يكشف سبب تدهور حالتها لتعرضها لـ ضغط عصبي كبير.

ـ حلا شيحة تطلب الطلاق من زوجها أثناء زيارته لها وتطرده خارج الغرفة.

ـ مروان دهب يحاول تأجيل دفع رسوم الضرائب وذالك بعد اسناد عهد اليه ادارة المصنع.

ـ عبير صبري تطلب من يسرا الابتعاد عن اولادها.

ـ وصول أمين شقيق مجدي الذي قتل زوج يسرا.

ـ يسرا تطلب من بيومي فؤاد 50 ألف دولار وعربية جديدة لـ شقيقتها فرح.


ويشارك في بطولة مسلسل "خيانة عهد" نغبة كبيرة من نجوم الوسط الفني وأبرزهم يسرا، حلا شيحة، عبير صبري، جومانا مراد، خالد سرحان، خالد انور، هنادي مهنا، تيام قمر، ومن اخراج سامح عبدالعزيز.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

يسرا ملخص خيانة عهد 19 مسلسل خيانة عهد عبير صبري دراما رمضان خيانه عهد خيانة عهد 19 خالد انور حلا شيحة جومانا مراد احداث خيانة عهد

أخبار تهمك

عاجل.. "الصحة" تطالب بتطبيق حظر شامل في هذا الموعد (فيديو)

منذ يوم

طبيب يكشف مصير "كورونا" حال تطبيق الحظر الكلي

منذ حوالي 11 ساعة

احذروا.. هذه الكمامات لا تقي من الإصابة بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

بيان عاجل من وزير الدفاع.. ورسائل حاسمة بشأن الأمن القومي

منذ حوالي 8 ساعات

تطورات جديدة في صفقة الأهلي مع موليكا

منذ ساعة الا ربع

الزمالك يتخذ قرارًا صادمًا ضد مهاجم الفريق

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. جمعية المدارس الخاصة تصدم أولياء الأمور بشأن المصروفات

منذ حوالي 10 ساعات

خليفة صلاح يصدم الزمالك ويختار الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

كورونا يواصل حصد الأرواح.. القصة الكاملة لوفاة مذيعة ماسبيرو رشا حلمي

منذ حوالي 8 ساعات

أحمد موسى يزف بشرى سارة عن مصل فيروس كورونا (فيديو)

منذ يوم

عاجل| "عمارات العبور تحترق".. 10 سيارات إطفاء وإخلاء 5 طوابق

منذ ساعتين و 39 دقيقة

الصحة: تسجيل 347 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و11 وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

مجزرة في الزمالك.. رحيل 5 لاعبين دفعة واحدة

منذ حوالي 3 ساعات

الطريق الصعب.. كيف تجاوزت مصر الـ 10 آلاف مصاب بكورونا؟

منذ ساعتين و 47 دقيقة

فايلر يحسم ملف رحيل كهربا عن الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وكيل البرلمان يؤكد إصابة النائبة شيرين فراج بكورونا

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

دراما رمضان 2020.. ملخص الحلقة الحادية عشر من مسلسل "خيانة عهد" لـ يسرا

دراما رمضان 2020.. ملخص الحلقة الـ 12 من "خيانة عهد" ليسرا

بعد مقتل نجلها.. ايسرا في العناية المركزة!!

يسرا تضع السكين على رقبة جومانا مراد.. تفاصيل

هنادي مهنا تشك بأن حلا شيحة وراء قتل خالد انور

موعد الحلقة التاسعة عشر من مسلسل "خيانة عهد" لـ يسرا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:16 م

عاجل| "عمارات العبور تحترق".. 10 سيارات إطفاء وإخلاء 5 طوابق

كورونا يواصل حصد الأرواح.. القصة الكاملة لوفاة مذيعة ماسبيرو رشا حلمي

02:38 م

الصحة: تسجيل 347 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و11 وفاة

06:59 م

عاجل.. وكيل البرلمان يؤكد إصابة النائبة شيرين فراج بكورونا

07:38 م

عاجل.. جمعية المدارس الخاصة تصدم أولياء الأمور بشأن المصروفات

01:23 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟