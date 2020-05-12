ملخص الحلقة 19 من مسلسل "خيانة عهد" لـ يسرا

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عرضت اليوم قناة الحياة، حلقة جديدة من مسلسل "خيانة عهد" لـ الفنانة يسرا، الذي حقق نجاحا كبيرا منذ عرض في موسم رمضان الحالي، ولقى استحسانا كبيرا من جانب الجمهور.



وشهدت أحداث الحلقة التاسعة عشر من مسلسل "خيانة عهد" الكثير من الأحداث المشوقة ويسرد لكم "الفجر الفني" ملخص الحلقة.



ـ سفر زوج حلا شيحة لـ عملة بالاسكندرية.



ـ يسرا في زيارة لـ شقيقتها حلا شيحة وتقرأ لزوجها الفجان وتخبرها بوجود امرأة في حياته.



ـ وفاة والد جومانا مراد، وأهلها يطردونها أثناء حضور الجنازة.



ـ حلا شيحة تضبط زوجها مع عشيقته، وتفقد الوعي.



ـ دخول حلا شيحة العناية المركزة والطبيب المعالج يكشف سبب تدهور حالتها لتعرضها لـ ضغط عصبي كبير.



ـ حلا شيحة تطلب الطلاق من زوجها أثناء زيارته لها وتطرده خارج الغرفة.



ـ مروان دهب يحاول تأجيل دفع رسوم الضرائب وذالك بعد اسناد عهد اليه ادارة المصنع.



ـ عبير صبري تطلب من يسرا الابتعاد عن اولادها.



ـ وصول أمين شقيق مجدي الذي قتل زوج يسرا.



ـ يسرا تطلب من بيومي فؤاد 50 ألف دولار وعربية جديدة لـ شقيقتها فرح.





ويشارك في بطولة مسلسل "خيانة عهد" نغبة كبيرة من نجوم الوسط الفني وأبرزهم يسرا، حلا شيحة، عبير صبري، جومانا مراد، خالد سرحان، خالد انور، هنادي مهنا، تيام قمر، ومن اخراج سامح عبدالعزيز.

