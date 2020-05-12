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الزمالك يتخذ قرارًا صادمًا ضد مهاجم الفريق

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 10:30 م
بوابة الفجر
حسام مجدي

حسم نادي الزمالك مصير الكونغولي كابونجو كاسونجو من الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

واستقر مسؤولي القلعة البيضاء على رحيل الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وجاء قرار الزمالك برحيل كاسونجو بناءا على رغبة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض الذي أكد أنه ليس في خاجة لخدمات اللاعب في الموسم القادم.

وسيبدأ مسئولو القلعة البيضاء في تسويق كابونجو كاسونجو خلال الفترة المقبلة والبحث عن عرض مناسب لضمه في الصيف.

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