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بعد الحلقة ال 19.. الاختيار تريند على تويتر

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 10:32 م
الاختيار
الاختيار
ولاء عبد الناصر



تصدر مسلسل الاختيار،الذى يتناول قصة حياة الشهيد البطل أحمد المنسى، ودارت أحداث الحلقة السادسة حول شخصية أحمد المنسى وكيفية تعامله مع جنوده ومواقف إنسانية له مع أهله وجنوده، من ناحية أخرى يخطط هشام عشماوي لاغتيال وزير الداخلية المصرية، تريند تويتر وذلك بعد انتهاء الحلقة التاسعة عشر، التى شهدت أحداث مثيرة منها استشهاد عدد كبير من جنود الجيش على رأسهم شقيق محمود حافظ على يد الجماعات التكفيرية.


يذكر أن مسلسل الاختيار يتناول قصة حياة الشهيد أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

أبطال مسلسل الاختيار:

مسلسل "الاختيار" يشارك في بطولته بجانب أمير كرارة كلا من أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجي

ويشارك أيضاً مجموعة من النجوم كضيوف شرف فى أحداث مسلسل الاختيار، ‏الذى تدور أحداثه فى إطار تشويقى، وعلى رأسهم آسر ياسين، محمد ‏إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، محمد رجب، صلاح ‏عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق، وآخرون‎.

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