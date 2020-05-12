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تبدأ غدا.. بيان عاجل من الأرصاد الجوية بشأن موجة عدم الاستقرار

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 10:12 م
بوابة الفجر
أصدرت الأرصاد الجوية بيانا تكشف فيه عن تفاصيل حالة الطقس خلال الفترة المقبلة، بداية من غدا الخميس وحتى الإثنين المقبل.

وحذرت الأرصاد الجوية في البيان، من حالة الطقس، مشيرة إلى أن البلاد ستتعرض لموجة حر شديدة، ليسود طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء.

وتوقعت هيئة الأرصاد، سقوط أمطار متوسطة الشدة ورعدية أحيانا وقد تصل لحد السيول على مناطق من محافظات شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وخليج السويس.

ومن جانبها، أوضحت الأرصاد الجوية أن الرياح تنشط خلال هذه الفترة على بعض المناطق، فيما تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متفرقة، وتؤدي أحيانا إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر.

وأكدت الأرصاد الجوية أن درجاتالاحرارة خلال الفترة المقبلة تتراوح من 38 - 42 و 22 - 26، كما ناشدت الهيئة كافة الجهات المعنية باتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الاثار السلبية الناجمة عن سوء الأحوال الجوية.

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