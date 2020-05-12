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بردانة أنا الحلقة 21.. بديع أبو شقرا يعتدي على دانيا بالضرب ويجبرها على هذا الأمر

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 10:34 م
بوابة الفجر
لمياء علي
انطلقت منذ قليل حلقة جديدة من الموسم الثاني للمسلسل اللبناني "بردانة أنا"، وذلك عبر فضائية MTV اللبنانية.

وخلال الحلقة، تذهب دانيا إلى باسم في منزله وتستفزه بالحديث ويعتدي عليها بالضرب ويجبرها على التوجه معه لأحد المطاعم.

وتعترف ضحى لوالدتها أنها تكره والدها بسبب أنه باعها لباسم مقابل 10 آلاف دولار وتدخل في حالة نفسية سيئة.

وكان مسلسل "بردانة انا" قد بدأ عرضه قبل احداث 17 تشرين الأول، وبعد عرض عدة حلقات منه ارتأت المحطة ان توقفه بسبب النقل المباشر للمظاهرات التي عمّت الشوارع حينها.

العمل يلعب بطولته كارين رزقالله، بديع ابو شقرا، رولا حمادة، وسام حنا، جوزيف بونصار وغيرهم، كتابة كلوديا مارشيليان اخراج نديم مهنا. واختيار الفنانة ماريتا الحلاني لغناء الشارة التي هي من كلمات نزار فرنسيس، الحان وتوزيع جاد الرحباني.

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