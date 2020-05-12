البورصة الأمريكية تتحول للتراجع بنهاية التعاملات اليوم

نحولت البورصة الأمريكية للتراجع بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، مع التخوف من ظهور موجة جديدة لفيروس كورونا مع إعادة فتح الاقتصاد.









وأدلى الدكتور "أنتوني فوشي" خبير الأمراض المعدية بالولايات المتحدة بشهادته أمام لجنة الصحة بمجلس الشيوخ لمناقشة إعادة فتح الاقتصاد.





وأشار "فوشي" إلى أن اللقاح سيكون ضروريًا في وقف انتشار الفيروس، لكنه حذر من أنه سيكون هناك بعض الوقت قبل توفر اللقاح القابل للاستخدام.





وأضاف "فوشي" أن الولايات المتحدة قد تواجه المزيد من المعاناة إذا بدأت في إعادة فتح الاقتصاد بسرعة كبيرة.





وقالت منظمة الصحة العالمية إن العديد من الدول التي خففت من قيود التباعد الاجتماعي بما في ذلك الصين شهدت زيادة في عدد الحالات الإيجابية لكورونا.





وكشفت بيانات اقتصادية انكماش أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بأكبر وتيرة منذ عام 2008.





كما تراجعت ثقة الشركات الأمريكية الصغيرة خلال الشهر الماضي ولكن بأقل من التوقعات، بفعل التأثيرات الاقتصادية الناجمعة عن تفشي الوباء المميت الذي أصاب ما يزيد عن 4.2 مليون شخص عالمياً.





وعند الختام، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 1.9 بالمائة وهو ما يعادل 457 نقطة ليصل إلى 23764 نقطة.





وتراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنسبة 2 بالمائة إلى 2870 نقطة، وكذلك شهد "ناسداك" انخفاضا بنسبة 2.1 بالمائة ليصل إلى 9002 نقطة ليسجل أول هبوط في 7 جلسات متتالية.





وبحلول الساعة 8:10 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة الخضراء مقابل 6 عملات رئيسية بنسبة 0.3 بالمائة مسجلاً 99.964، بعد أن سجل أعلى مستوى في أسبوعين في وقت مبكر من التعاملات.