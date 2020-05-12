Advertisements

قرار جديد بشأن عودة الدوري السعودي للمحترفين

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 10:47 م
بوابة الفجر
تعقد رابطة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، اجتماعًا هامًا خلال اليومين القادمين، لدراسة إمكانية عودة منافسات الدوري من جديد بعد توقف بسبب تفشي فيروس كورونا.


وعلقت السعودية النشاط الرياضي منذ 15 مارس (آذار) الماضي حتى إشعار آخر في محاولة لاحتواء جائحة فيروس كورونا التي قتلت الآلاف حول العالم.

وقالت الرابطة في بيان اليوم: "تعقد رابطة الدوري السعودي للمحترفين خلال اليومين القادمين اجتماعاً لأعضائها بحضور ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم لبحث الآلية المناسبة لاستئناف الدوري المحلي للمحترفين وأفضل الحلول المتاحة والمتوافقة مع الظروف الحالية".

وأضاف: "سيتم مناقشة تحديد 20 أغسطس (آب) المقبل كموعد مبدئي لاستئناف الموسم إلى جانب وضع سيناريوهات مقترحة في حال عدم مناسبة هذا التاريخ على أن يكون بعد موافقة كافة الجهات المعنية بمواجهة جائحة كورونا".

وأضاف البيان: "سيتم وضع الحلول المناسبة في حال عدم التمكن من استئناف الدوري في هذا التوقيت، ومناقشة استئناف البطولة بقيادة طواقم تحكيم محلية مع الاستغناء عن تقنية حكم الفيديو المساعد".

ويتصدر الهلال مسابقة الدوري، المتوقفة منذ مارس (آذار) الماضي، برصيد 51 نقطة من 22 مباراة متقدماً بفارق ست نقاط عن النصر حامل اللقب قبل ثماني جولات على النهاية.

أخبار تهمك

تطورات جديدة في صفقة الأهلي مع موليكا

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. "الصحة" تطالب بتطبيق حظر شامل في هذا الموعد (فيديو)

منذ يوم

احذروا.. هذه الكمامات لا تقي من الإصابة بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

خليفة صلاح يصدم الزمالك ويختار الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الطريق الصعب.. كيف تجاوزت مصر الـ 10 آلاف مصاب بكورونا؟

منذ ساعتين و 47 دقيقة

مجزرة في الزمالك.. رحيل 5 لاعبين دفعة واحدة

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يحسم ملف رحيل كهربا عن الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. جمعية المدارس الخاصة تصدم أولياء الأمور بشأن المصروفات

منذ حوالي 10 ساعات

كورونا يواصل حصد الأرواح.. القصة الكاملة لوفاة مذيعة ماسبيرو رشا حلمي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. وكيل البرلمان يؤكد إصابة النائبة شيرين فراج بكورونا

منذ حوالي 3 ساعات

أحمد موسى يزف بشرى سارة عن مصل فيروس كورونا (فيديو)

منذ يوم

الزمالك يتخذ قرارًا صادمًا ضد مهاجم الفريق

منذ أقل من نصف ساعة

طبيب يكشف مصير "كورونا" حال تطبيق الحظر الكلي

منذ حوالي 11 ساعة

بيان عاجل من وزير الدفاع.. ورسائل حاسمة بشأن الأمن القومي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل| "عمارات العبور تحترق".. 10 سيارات إطفاء وإخلاء 5 طوابق

منذ ساعتين و 39 دقيقة

الصحة: تسجيل 347 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و11 وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:16 م

عاجل| "عمارات العبور تحترق".. 10 سيارات إطفاء وإخلاء 5 طوابق

كورونا يواصل حصد الأرواح.. القصة الكاملة لوفاة مذيعة ماسبيرو رشا حلمي

02:38 م

الصحة: تسجيل 347 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و11 وفاة

06:59 م

عاجل.. وكيل البرلمان يؤكد إصابة النائبة شيرين فراج بكورونا

07:38 م

عاجل.. جمعية المدارس الخاصة تصدم أولياء الأمور بشأن المصروفات

01:23 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟