قرار جديد بشأن عودة الدوري السعودي للمحترفين

تعقد رابطة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، اجتماعًا هامًا خلال اليومين القادمين، لدراسة إمكانية عودة منافسات الدوري من جديد بعد توقف بسبب تفشي فيروس كورونا.





وعلقت السعودية النشاط الرياضي منذ 15 مارس (آذار) الماضي حتى إشعار آخر في محاولة لاحتواء جائحة فيروس كورونا التي قتلت الآلاف حول العالم.



وقالت الرابطة في بيان اليوم: "تعقد رابطة الدوري السعودي للمحترفين خلال اليومين القادمين اجتماعاً لأعضائها بحضور ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم لبحث الآلية المناسبة لاستئناف الدوري المحلي للمحترفين وأفضل الحلول المتاحة والمتوافقة مع الظروف الحالية".



وأضاف: "سيتم مناقشة تحديد 20 أغسطس (آب) المقبل كموعد مبدئي لاستئناف الموسم إلى جانب وضع سيناريوهات مقترحة في حال عدم مناسبة هذا التاريخ على أن يكون بعد موافقة كافة الجهات المعنية بمواجهة جائحة كورونا".



وأضاف البيان: "سيتم وضع الحلول المناسبة في حال عدم التمكن من استئناف الدوري في هذا التوقيت، ومناقشة استئناف البطولة بقيادة طواقم تحكيم محلية مع الاستغناء عن تقنية حكم الفيديو المساعد".



ويتصدر الهلال مسابقة الدوري، المتوقفة منذ مارس (آذار) الماضي، برصيد 51 نقطة من 22 مباراة متقدماً بفارق ست نقاط عن النصر حامل اللقب قبل ثماني جولات على النهاية.