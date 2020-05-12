عاجل.. كفر الشيخ تسجل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا

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سجلت محافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد أن تبينت إيجابية التحاليل pcr ومن المفترض أن يتم نقلهم لمستشفى العزل ببلطيم لتلقي العلاج اللازم.



وأكد مصدر طبي، في تصريحات خاصة إلى "الفجر"، أن الحالات السبع، كالآتي: حالة من منطقة ميت علوان، وهي الحالة السادسة بهذه المنطقة، و٣حالات من مركز قلين، وحالة من الحامول، مناشدا جميع المواطنين بالالتزام بتعليمات وزارة الصحة المصرية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على صحة المواطنين، وذلك بالالتزام بكافة تعليمات الوزارة والعمل على تقليل الازدحام، وكذلك العمل على غسل الأيدي باستمرار وعدم لمس الأنف أو العين أو الفم قبل غسل اليدين جيدا.



وسجلت مصر قفزة جديدة في تعداد إصابات كورونا منذ انتشار فيروس كورونا المستجد، لتتجاوز الـ 10 آلاف حالة، بعد تسجيل 374 حالة جديدة أعلنت عنها وزارة الصحة في بيانها اليوم الثلاثاء.



وأعلنت الوزارة، عن خروج 154 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2326 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2811 حالة، من ضمنهم الـ 2326 متعافيا.



وأضاف أنه تم تسجيل 347 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.



وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الثلاثاء، هو 10093 حالة من ضمنهم 2326 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و544 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.