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"الحب في زمن الكورونا" رواية جديدة لـ "أماني التونسي"

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 11:11 م
بوابة الفجر
يارا أحمد


أصدرت الكاتبة "أماني التونسي" رواية جديدة تحمل عنوان "ليالي الكورونا ..الحب في زمن الكورونا" عبر الانترنت، وسيتم طرحها للبيع أونلاين في غضون أيام، وتتحدث الرواية عن الفترة الحالية التي يعيشها العالم أجمع وقد أثرت بشكل كبير على الحياة والبشر، وبالطبع تعتبر من أصعب الفترات التي مرت على مصر في كافة المجالات وعلى كافة الأصعدة.

وتتناول الرواية زاوية مختلفة لتلك المعاناة بشكل لايت عن مجموعة من الأشخاص من الطبقة المتوسطة المسجونين في مكان ما وقت الإعصار، ثم يجتاح فيروس كوفيد 19 العالم، فيحبسون أنفسهم رغمًا عنهم بسبب حظر التجول، وتناقش الرواية قصص الحب وتأثير هذه الجائحة على البشر والعلاقات.

من الجدير بالذكر أن "أماني التونسي" يصدر لها قريبًا فيلم جديد باسم "توأم روحي" من بطولة حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد وإخراج عثمان أبو لبن، وقد صدر لها من قبل فيلم "قصة حب" من بطولة هنا الزاهد وأحمد حاتم والذي حقق نجاح كبير في الأوساط الشبابية، كما صدر لها فيلم "بين بحرين" والذي نالت عنه جائزة أفضل سيناريو من مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما.

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