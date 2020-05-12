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الأهلي يحدد قيمة بيع أزارو

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 11:20 م
بوابة الفجر
حسام مجدي

استقر النادي الأهلي منذ فترة على بيع المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق المعار إلى صفوف نادي الاتفاق السعودي في الصيف القادم بناءا على رغبة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق.

وأكد مسئولو الأهلي أنهم لن يقبلوا ببيع أزارو في الصيف القادم بمبلغ أقل من ٣ مليون دولار.

ويملك ازارو العديد من العروض لضمه في الصيف القادم سواء من نادي الاتفاق أو من أحد أندية الدوري البلجيكي.

وسيبدأ وليد أزارو في دراسة العروض المقدمة له في الفترة القادمة ليختار أفضل نادي له في نهاية الموسم الجاري.

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