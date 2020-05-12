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توقف الصفقة التبادلية بين يوفنتوس وبرشلونة

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 11:22 م
يوفنتوس
يوفنتوس
ريهام عبد المحسن
كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي متمسكان بإبرام صفقة تبادلية بينهما في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن برشلونة يسعى للحصول على خدمات البوسني ميراليم بيانيتش في الوقت الذي يتمنى فيه يوفنتوس الفوز بخدمات البرازيلي آرثر ميلو في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ونوهت الصحيفة الإسبانية أن يوفنتوس لا يمانع على الإطلاق رحيل بيانيتش إلى برشلونة كما أن البلوجرانا منحه الإذن من أجل بالتفاوض مع آرثر ميلو لكن المشكلة تكمن في عدم رغبة النجم البرازيلي في الرحيل عن صفوف الفريق الكتالوني.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن آرثر كشف في بيان رسمي له تمسكه بالاستمرار مع برشلونة وأعلن عن عدم رغبته في الرحيل عن قلعة الكامب نو مشيرًا إلى أنه لم يقدم شيئا مع البلوجرانا حتى الآن.


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