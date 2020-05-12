نور اللبنانية تنتقم من أحمد زاهر وتشفي غليل المشاهدين في "البرنس"

بدأت أحداث الحلقة التاسعة عشر من مسلسل البرنس، بمشهد عودة "فتحى" أحمد زاهر وأشقائه إلى المنزل لإبلاغ والدته وزوجة أبيه "نجية وسميحة" أحلام الجريتلى وسلوى عثمان، بأنه سيبيع المنزل بعد أن تنازل "رضوان البرنس" له بعد تهديده بإيذاء ابنته، وسألته "سميحة" عن الطفلة، فخرج "عبد المحسن" إدوارد عن شعوره بعد إحساسه بتأنيب الضمير، وأخبرهم أن "فتحى" ألقى بها فى الشارع، لتقوم شقيقته "نورا" ريم سامى بالهجوم عليه بـ "سكين" ولكن أشقاءها ينجحون فى السيطرة على الموقف.

وانتقل المشهد الثانى بذهاب "نورا" إلى "علا" نور اللبنانية، وأخبرتها بما فعله "فتحى" فى ابنة "رضوان البرنس"، والتى استحلفت بأنها ستجعله يندم، وذهبت لـ "فتحى" أثناء نزوله من المنزل، وقامت بصفعه بـ "القلم"، وضربه بـ "قالب طوب" على رأسه تسببت فى فتحها.

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.