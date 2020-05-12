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عابد فهد للفجر الفني: تجربتي في "إغلب السقا" ممتعة والبرنامج أعادني لذكريات الطفولة

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 11:27 م
اغلب السقا
اغلب السقا
لمياء علي
أعرب النجم السوري عابد فهد عن سعادته الشديدة بالمشاركة في إحدى حلقات برنامج اغلب السقا للفنان أحمد السقا والذي يذاع عبر فضائية mbc مصر وتقدمه الفنانة رزان مغربي.

وقال عابد فهد في تصريح خاص للفجر الفني "التجربه مع السقا كانت ممتعه جدًا وسعيد بالمشاركة في البرنامج لعدة أسباب أولها أنه جعلني أستعيد ذكريات الطفولة وأجواء اللعب والحارة ومن بيغلب الثاني والمغامرة والمتعه في التسلية.

جدير بالذكر أن عابد فهد حقق نجاحًا كبيرًا بعد مشاركته في المسلسل الرمضاني الساحر، وتدور أحداثه حول عالم التنمية البشرية ومشاهير السوشيال ميديا، المسلسل من بطولة عابد فهد، ستيفاني صليبا، ومن تأليف سلام كسيري ومن إخراج محمد لطفي وعامر فهد.

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