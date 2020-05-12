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صاحب أشهر برنامج مقالب في الوطن العربي..مالا تعرفه عن إبراهيم نصر

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 11:27 م
ابراهيم نصر
ابراهيم نصر
مي مرسي
اشتهر إبراهيم نصر من خلال برامج الكاميرا الخفية التي كان يقدمها،ولن ينسى أحد أدواره الشهيرة في عدد من المسلسلات منها "رأفت الهجان"،"فوق السحاب".

وشارك إبراهيم نصر في عدد من الأعمال مع الفنان أحمد زكي، وعرف "نصر" بالكاميرا الخفية في شهر رمضان الكريم وكان ينتظره الجمهور في كل عام.

وكانت فكرة برنامج الكاميرا الخفية مأخوذ من فكرة برامج أجنبية، وكان أهم برنامج يقدم في رمضان في مصر والوطن العربي.

واعتبر الكاميرا الخفية هو العلامة المميزة لإبراهيم نصر، حيث أنه كان يقدم فكرة جديدة ومختلفة عن العام السابق في شهر رمضان الكريم

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