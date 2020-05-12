بعد زواجها.. ياسمين عبد العزيز تتسبب في حادثة لطليقها

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عرضت مساء اليوم الحلقة التاسعة عشر من مسلسل "ونحب تاني ليه"، الذى تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، تتخلله بعض المشاهد الكوميدية.



وجاءت ضمن أحداث الحلقة التاسعة عشر من "ونحب تاني ليه، اتصال عبد الله_شريف منير طليق غالية بها، ليعرف منها حقيقة علاقتها ب مراد_كريم فهمي، ليتفاجئ عبد الله ولا يرد عليها، وفى اليوم التالى يسافر بسيارته الخاصة مع مساعدته ميرنا ويرفض أن يسافر مع فريق العمل في الأتوبيس الخاص بهم، ويحدث حوار بين ميرنا وعبد الله تجعله يتعصب بسبب سيرة غالية، وتحدث الحادثة بسيارته ويبدو أن عبد الله وميرنا توفوا، وستكشف الحلقة القادمة حقيقة الأمر.



يذكر أن مسلسل ونحب تاني ليه، يشارك فيه نجوم عديدة وهم ياسمين عبد العزيز، شريف منير، كريم فهمي، سوسن بدر، تارا عماد، إسلام جمال، من تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إنتاج شركة "سينرجي"، وإخراج مصطفى فكري.