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مسلسل فرصة ثانية الحلقة 19.. موعد العرض والقنوات الناقلة والتردد | رمضان 2020
الثلاثاء 12/مايو/2020 - 11:29 م
الحلقة 19 مسلسل فرصة ثانية، يبحث الكثير من الاشخاص عن حلقات المسلسل، بعد ما جرت الأحداث في أطار من الدراما والتشويق خلال الحلقة السابقة، والنجاح الكبير الذي حققه منذ بدأ أولي حلقاته وتدور أحداث مسلسل فرصة ثانية حول فتاة "ملك" تفقد الذاكرة بعد أن تتعرض لحادث كبير، بعد صدمتها في حبيبها وتستعيدها بشكل بطئ وسط أحداث دراميه ومشوقه.
مسلسل فرصة ثانية من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج محسن عادل، ويشارك الفنانة ياسمين في البطولة كل من "البزاوى، وأحمد مجدى، وإدوارد، وآيتن عامر، وهبة مجدى، ودياب.
موعد عرض مسلسل فرصه تانيه وترددات القنوات الناقلة
- يعرض مسلسل فرصة ثانية على قناة cbc في الساعة 5:15 والأعادة تكون في الساعة 1 ظهرًا ويعاد مرة آخري في الساعة 12 منتصف الليل.
- يذاع مسلسل فرصة تانية أيضًا على قناة dmc في الساعة 10:30 وتكون الأعادة في الساعة 6.30 صباحًا.
- ويذاع على قناة ON في الساعة 11:30 ويعاد في الساعة 5.15 صباحًا ويعاد مرة آخري في الساعة 10.15 صباحًا.
تردد قناة cbc على النايل سات
التردد: 11488
معدل التصحيح: (v 34)
القمر الصناعي: عرب سات
التردد: 11919
معدل التصحيح: h 5-6
تردد قناة dmc على النايل سات
التردد: 11449
معامل تصحيح الخطأ: 5-6
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500
تردد قناة ON على النيل سات
التردد: 10853
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 5-6
مسلسل فرصة ثانية من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج محسن عادل، ويشارك الفنانة ياسمين في البطولة كل من "البزاوى، وأحمد مجدى، وإدوارد، وآيتن عامر، وهبة مجدى، ودياب.
موعد عرض مسلسل فرصه تانيه وترددات القنوات الناقلة
- يعرض مسلسل فرصة ثانية على قناة cbc في الساعة 5:15 والأعادة تكون في الساعة 1 ظهرًا ويعاد مرة آخري في الساعة 12 منتصف الليل.
- يذاع مسلسل فرصة تانية أيضًا على قناة dmc في الساعة 10:30 وتكون الأعادة في الساعة 6.30 صباحًا.
- ويذاع على قناة ON في الساعة 11:30 ويعاد في الساعة 5.15 صباحًا ويعاد مرة آخري في الساعة 10.15 صباحًا.
تردد قناة cbc على النايل سات
التردد: 11488
معدل التصحيح: (v 34)
القمر الصناعي: عرب سات
التردد: 11919
معدل التصحيح: h 5-6
تردد قناة dmc على النايل سات
التردد: 11449
معامل تصحيح الخطأ: 5-6
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500
تردد قناة ON على النيل سات
التردد: 10853
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 5-6
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