Advertisements

مسلسل فرصة ثانية الحلقة 19.. موعد العرض والقنوات الناقلة والتردد | رمضان 2020

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 11:29 م
بوابة الفجر
 الحلقة 19 مسلسل فرصة ثانية، يبحث الكثير من الاشخاص عن حلقات المسلسل، بعد ما جرت الأحداث في أطار من الدراما والتشويق خلال الحلقة السابقة، والنجاح الكبير الذي حققه منذ بدأ أولي حلقاته وتدور أحداث مسلسل فرصة ثانية حول فتاة "ملك" تفقد الذاكرة بعد أن تتعرض لحادث كبير، بعد صدمتها في حبيبها وتستعيدها بشكل بطئ وسط أحداث دراميه ومشوقه.

مسلسل فرصة ثانية من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج محسن عادل، ويشارك الفنانة ياسمين في البطولة كل من "البزاوى، وأحمد مجدى، وإدوارد، وآيتن عامر، وهبة مجدى، ودياب.

موعد عرض مسلسل فرصه تانيه وترددات القنوات الناقلة

- يعرض مسلسل فرصة ثانية على قناة cbc في الساعة 5:15 والأعادة تكون في الساعة 1 ظهرًا ويعاد مرة آخري في الساعة 12 منتصف الليل.

- يذاع مسلسل فرصة تانية أيضًا على قناة dmc في الساعة 10:30 وتكون الأعادة في الساعة 6.30 صباحًا.

- ويذاع على قناة ON في الساعة 11:30 ويعاد في الساعة 5.15 صباحًا ويعاد مرة آخري في الساعة 10.15 صباحًا.

تردد قناة cbc على النايل سات

التردد: 11488
معدل التصحيح: (v 34)
القمر الصناعي: عرب سات
التردد: 11919
معدل التصحيح: h 5-6

تردد قناة dmc على النايل سات

التردد: 11449
معامل تصحيح الخطأ: 5-6
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500

تردد قناة ON على النيل سات

التردد: 10853
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 5-6

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موعد عرض مسلسل فرصة تانية مشاهدة مسلسل فرصة ثانية مسلسل فرصة ثانية الحلقة 17 تردد قناة cbc بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

الأهلي يضحى بنجم الفريق لضم جناح بيراميدز

منذ 33 دقيقة

توقف الصفقة التبادلية بين يوفنتوس وبرشلونة

منذ ساعة

عاجل.. هالة زايد تتسلم مبنى للعزل الصحي بمركز شباب الجزيرة (صور)

منذ 42 دقيقة

طبيب يكشف مصير "كورونا" حال تطبيق الحظر الكلي

منذ حوالي 13 ساعة

تطورات جديدة في صفقة الأهلي مع موليكا

منذ ساعتين و 17 دقيقة

اشتباكات مسلحة على كورنيش الدوحة.. "الديهي" يكشف تفاصيل القبض على تميم (فيديو)

منذ ساعة و نصف

عاجل.. السودان يحسم موقفه بشأن ملء سد النهضة ويضع إثيوبيا في موقف محرج (تفاصيل)

منذ أقل من ساعتين

كورونا يواصل حصد الأرواح.. القصة الكاملة لوفاة مذيعة ماسبيرو رشا حلمي

منذ حوالي 10 ساعات

الصحة: تسجيل 347 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و11 وفاة

منذ حوالي 5 ساعات

احذروا.. هذه الكمامات لا تقي من الإصابة بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. عزل 11 نائبا بعد مخالطتهم لمصابة بكورونا في المجلس

منذ أقل من ساعة

عاجل| "عمارات العبور تحترق".. 10 سيارات إطفاء وإخلاء 5 طوابق

منذ حوالي 4 ساعات

خليفة صلاح يصدم الزمالك ويختار الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وكيل البرلمان يؤكد إصابة النائبة شيرين فراج بكورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. جمعية المدارس الخاصة تصدم أولياء الأمور بشأن المصروفات

منذ حوالي 11 ساعة

بيان عاجل من وزير الدفاع.. ورسائل حاسمة بشأن الأمن القومي

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

مسلسل فرصة ثانية الحلقة 10.. موعد عرض والقنوات الناقلة والتردد

فرصة تانية 11.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة والتردد

تردد القنوات الناقلة لمشاهدة مسلسل فرصة تانية الحلقة 12

مسلسل فرصة تانية الحلقة 13 لـ ياسمين صبري.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة

مسلسل فرصة تانية الحلقة 14 لـ ياسمين صبري.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة

مسلسل فرصة تانية الحلقة 16 لـ ياسمين صبري.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:31 م

عاجل.. عزل 11 نائبا بعد مخالطتهم لمصابة بكورونا في المجلس

عاجل.. السودان يحسم موقفه بشأن ملء سد النهضة ويضع إثيوبيا في موقف محرج (تفاصيل)

10:38 م

عاجل| "عمارات العبور تحترق".. 10 سيارات إطفاء وإخلاء 5 طوابق

08:16 م

كورونا يواصل حصد الأرواح.. القصة الكاملة لوفاة مذيعة ماسبيرو رشا حلمي

02:38 م

اشتباكات مسلحة على كورنيش الدوحة.. "الديهي" يكشف تفاصيل القبض على تميم (فيديو)

10:51 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟