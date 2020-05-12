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هبة عبد الغني تتألق في الحلقة 19 بـ" فرصة تانية" وتنجح في خطف إدوارد من زوجته

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 11:32 م
بوابة الفجر
الفجر الفني

منذ بداية الحلقة الأولى من مسلسل "فرصة تانية"، والجمهور في حالة حيرة حول شخصية صافي الشخصية التي تلعبها الفنانة هبة عبد الغني، خاصة في ظل براعة هبة في تجسيد الشخصية في كسب تعاطف الجمهور في أنها شخصية طيبة مغلوبة على أمرها كل ذنبها انها وقعت في حب سامح الشخصية التي يلعبها الفنان إدوارد، الذي رغم زواجه إلا أن هذا الأمر لم يمنعها في التقرب من سامح وتريد خطفه من زوجته.

 

وخلال الحلقات الماضية اعترفت هبة بهذا الحب لـ "سامح"، ولكن في البداية صدها سامح ورفض هذا الحب ولكن مع استمرار المعاملة الطيبة، وتقديم كل ما يدليها من حب واهتمام له، استطاعت بالفعل أن تنجح في كسب الاهتمام من سامح، و هذا ما حدث خلال الحلقة الـ18، في قيام سامح بتبادل مشاعر الاهتمام والحب لصافي، وهذا ما جعل سامح يفتح باب الأمل أمام صافي من جديد، وأنه من الممكن ان يتقربا من بعضهم.

 

تألق هبة عبد الغني والمشاعر الصادقة التي قدمها للمشاهدين، جعل الجمهور يتعاطف معها، الذي رغم عملها بزواجه ولكن حبها الشديد له يجعلها ترضى بهذا الأمر، ولكن يوجد فئة أخرى من الجمهور رفضت تماما، فكرة الزواج من شخص متزوج، مهما كانت مشاعر الحب من قبلها، وأن ما تفعلة يعد بمثابة خراب بيوت، وهذه الفكرة مرفوضة تماما.

 

وخلال الحلقة الـ19، استطاعت صافي التقرب أكثر من سامح، خاصة انه بعدما عملت زوجته بالعلاقة التي بينه وبين صافي، ولكن صافي اظهرت له خوفها علية مما جعلة يعجب بها أكثر، وخلال الحلقات المقبلة سوف تشهد شخصية صافي العديد من المفاجأت.

 

ويعد هذا المسلسل التعاون الأول الذي يجمع هبة مع كل من المؤلف محمد سيد بشير والمؤلف مصطفى جمال هاشم و المخرج مرقس عادل، الي جانب كونه ثاني عمل يجمع هبة وياسمين صبري، بعدما قدما سويا مسلسل "الحصان الأسود" الذي عرض في رمضان 2017،  و ثاني بطولة مطلقة للنجمة ياسمين صبري بالساحة الدرامية، وهو من إنتاج شركة سينرجي تامر مرسي وإشراف عام على الإنتاج حسام شوقي.

 

يشارك في بطولة مسلسل "فرصة تانية" بجانب ياسمين صبرى، نخبة كبيرة من نجوم الفن منهم دياب، أيتن عامر، هبة مجدى، أحمد مجدى، ادوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.

 

مسلسل ''فرصة تانيه'' معالجه درامية محمد سيد بشير، وتأليف مصطفي جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.

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