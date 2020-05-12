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تجنبًا للعدوى.. طارق الخولي يكشف حقيقة عقد جلسات البرلمان عن بُعد

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 11:35 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن هناك حديث حول إمكانية عقد جلسات البرلمان من خلال البرامج التقنية عن بُعد، بسبب أزمة كورونا، لكن هناك صعوبات تشريعية وقانونية في هذا الأمر، خلاف أن عدد النواب من الصعب التنسيق بينهم عبر الإنترنت، مؤكدًا أنه حتى هذه اللحظة لا توجد تقنيات لعقد الجلسة العامة عن بُعد

وتابع "الخولي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساءdmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الثلاثاء، أن أعضاء البرلمان عليهم دور في التصدي لفيروس كورونا، من خلال عملهم في اتخاذ الإجراءات الاحترازية، لحماية ودعم الشعب المصري.

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، عن خروج 154 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2326 حالة حتى اليوم.

ارتفاع أعداد المتعافين لـ2326.. وخروج 2811 من مستشفيات العزل

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2811 حالة، من ضمنهم الـ 2326 متعافيا.

347 إصابة جديدة.. و11 وفاة

وأضاف أنه تم تسجيل 347 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

تجاوزنا الـ 10 آلاف حالة

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الثلاثاء، هو 10093 حالة من ضمنهم 2326 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و544 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.


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