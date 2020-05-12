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دينا الشربيني إلى موقع مجهول لمعرفة الحقيقة في "لعبة النسيان"

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 11:38 م
بوابة الفجر
الفجر الفني

كشفت الحلقة التاسعة عشر من مسلسل "لعبة النسيان" عن أول مقابلة بين رقية (دينا الشربيني) والدكتور محمد عبد السلام (أيمن عزب)، والتي بحث عنه خلال الحلقات السابقة وسافرت إلى الغردقة للبحث عنه، بعدما علمت إنها سافرت من قبل مع المحامي خالد وهدان (أحمد داود) من أجل مقابلته، ولكن باءت كل محاولات رقية بالفشل بعدما أخبرها محمد عبد السلام أنه لم يكن بينهما علاقة عمل أو غيره من قبل، وأنه لا يعرف لماذا سافرا إليه للغردقة، لتفقد رقية سبيلها الوحيد لإثبات عدم خيانتها.

 

ومن ناحية أخرى، بدأت رقية البحث حول ذلك الشخص الغريب الذي أعطاها صورة قديمة لهما، حيث أرسل لها موقعًا عبر جوجل وهي جالسة مع عمرو (أحمد داود)ـ لتتركه رقية وتقرر الذهاب إلى هذا الموقع، لإنه يعتبر أملها الوحيد لتذكّر شيئًا، ولكشف علاقتها الحقيقة بذلك الرجل.

 

ويُعرض مسلسل لعبة النسيان حصريًا على شبكة قنوات mbc مصر الساعة 10 مساءً و 4 والنصف عصرًا على mbc مصر، والساعة 2 عصرًا و8 مساءً على قناة mbc مصر 2، كما تُذاع قبلها بيوم واحد على منصة شاهد.

 

وينتمي مسلسل "لعبة النسيان" لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي، "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل آدم وهدان، ومن إنتاج iProductions.

 

يذكر أن دينا الشربيني شاركت في رمضان الماضي بمسلسل "زي الشمس" الذي حقق نجاحا كبيرا وتصدر المركز الأول في استفتاءات رمضان كأفضل مسلسل وحصلت دينا الشربيني على أفضل ممثلة. كما انتهت دينا حالياَ من تصوير فيلمي "البعض يذهب للمأذون مرتين" و "يوم 13".

 

مواعيد عرض مسلسل لعبة النسيان على شبكة قنوات mbc مصر

 

قناة mbc مصر | الساعة 10 مساءً و 4 والنصف عصرًا

 

قناة mbc مصر 2 | الساعة 2 عصرًا و8 مساءً

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