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شاهد.. محافظ البحر الأحمر يودع العائدين من السعودية

الأربعاء 13/مايو/2020 - 06:37 ص
لقطة من البرنامج
لقطة من البرنامج
داليا الحسين
عرض الإعلامي أحمد موسى، مقطع فيديو يوثق، لحظة خروج المصريين القادمين من السعودية، من الحجر الصحي بعد قضائهم 14 يوما.

وأظهر مقطع الفيديو، هتافات "تحيا مصر" من المغادرين وسط تصفيق حاد؛ تحية لمحافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي، والذي قدم إليهم هدايا.

وعلق "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، قائلًا إن "محافظ البحر الأحمر راح لهم، وسلم عليهم، ويعجبني المسؤول اللي من النوعية دي".

وكان 150 من المصريين العائدين من السعودية قد غادروا عبر ميناء ضباء، الحجر الصحي بالمدينة الجامعية بكلية التربية بالغردقة، وذلك بعد انتهاء مدة الحجر الصحي والمقررة بـ15 يومًا، عقب توقيع الكشف الطبى النهائي عليهم.

و حرص محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، على زيارة العائدين من السعودية الموجودين بالمدينة الجامعية بمدينة الغردقة، بعد انتهاء فترة الحجر الصحي، للاطمئنان عليهم والتأكد من تقديم كافة الخدمات لهم على أكمل وجه، موجهًا الشكر لهم على التزامهم بكافة الإجراءات الوقائية، ومشيرًا إلى أنه وجه بتوزيع 150 كرتونة مواد غذائية عليهم.

وأكد محافظ البحر الأحمر خلال لقاءه بالعائدين، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كلفه بتسخير كافة الجهود لخدمتهم، منذ لحظة استقبالهم وتوفير إقامة مجانية لهم بالمدينة الجامعية، مع توفير وجبات الطعام لهم من خلال مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة بشكل مجاني، طوال 14 يوم فترة الحجر الصحي، وحتى مغادرتهم المحافظة.

ارتفاع أعداد المتعافين لـ2326.. وخروج 2811 من مستشفيات العزل
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2811 حالة، من ضمنهم الـ 2326 متعافيا.

347 إصابة جديدة.. و11 وفاة
وأضافت أنه تم تسجيل 347 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقالن إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

تجاوزنا الـ 10 آلاف حالة
وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، الثلاثاء، هو 10093 حالة من ضمنهم 2326 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و544 حالة وفاة.

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