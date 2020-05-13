شاهد.. محافظ البحر الأحمر يودع العائدين من السعودية

عرض الإعلامي أحمد موسى، مقطع فيديو يوثق، لحظة خروج المصريين القادمين من السعودية، من الحجر الصحي بعد قضائهم 14 يوما.





وأظهر مقطع الفيديو، هتافات "تحيا مصر" من المغادرين وسط تصفيق حاد؛ تحية لمحافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي، والذي قدم إليهم هدايا.



وعلق "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، قائلًا إن "محافظ البحر الأحمر راح لهم، وسلم عليهم، ويعجبني المسؤول اللي من النوعية دي".

وكان 150 من المصريين العائدين من السعودية قد غادروا عبر ميناء ضباء، الحجر الصحي بالمدينة الجامعية بكلية التربية بالغردقة، وذلك بعد انتهاء مدة الحجر الصحي والمقررة بـ15 يومًا، عقب توقيع الكشف الطبى النهائي عليهم.



و حرص محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، على زيارة العائدين من السعودية الموجودين بالمدينة الجامعية بمدينة الغردقة، بعد انتهاء فترة الحجر الصحي، للاطمئنان عليهم والتأكد من تقديم كافة الخدمات لهم على أكمل وجه، موجهًا الشكر لهم على التزامهم بكافة الإجراءات الوقائية، ومشيرًا إلى أنه وجه بتوزيع 150 كرتونة مواد غذائية عليهم.



وأكد محافظ البحر الأحمر خلال لقاءه بالعائدين، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كلفه بتسخير كافة الجهود لخدمتهم، منذ لحظة استقبالهم وتوفير إقامة مجانية لهم بالمدينة الجامعية، مع توفير وجبات الطعام لهم من خلال مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة بشكل مجاني، طوال 14 يوم فترة الحجر الصحي، وحتى مغادرتهم المحافظة.



