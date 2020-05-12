موعد نتيجة الأبحاث .. رابط موقع نتيجة الصف السادس الابتدائي 2020 برقم كود الطالب

نتيجة السادس الابتدائي الترم الثاني 2020، نوضح لكم نتيجة تقييم مشاريع البحث بعد أن سلم الطلاب أبحاثهم عبر منصة ادمودو والمدارس، ينتظر الطلاب في الصف السادس الابتدائي ظهور نتيجة الترم الثاني 2020 والتي سيتم إصدارها لكم محافظة بعد انتهاء عملية التصحيح وتقييم الأبحاث سيتم نشر نتيجة السادس الابتدائي ونتيجة المشروع البحثي 2020 على موقع مديريات التربية والتعليم بالمحافظات.









موعد إعلان نتيجة مشروعات الأبحاث 2020





وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أوضحت مسبقاً أنه سيتم إعلان نتيجة المشروع البحثي بعد انتهاء فترة تسليمها، في موعد أقصاه أسبوع واحد، وعليه سيتم الإعلان عن نتيجة الترم الثاني لصفوف النقل بعد انتهاء تسليم المشروعات في يوم 16 مايو بأسبوع ما يعني إعلان النتيجة قبل إجازة عيد الفطر المبارك 2020.









نتيجة تقييم المشروع البحثي للسادس الابتدائي 2020





وكانت الوزارة قد أكدت أنه ستشكل لجنة في كل مديرية تعليم لتقييم المشروعات البحثية لطلاب، أما في حالة عدم تقديم الطالب لمشرعه بحثي سيتم اعتبار نتيجته صفر في الفصل الدراسي الثاني للمواد الدراسية الأساسية التي ستضاف لمجموع الطالب الكلي، وعليه سيتم عقد امتحان دور ثان له في كافة المواد الأساسية في منهج الفصل الثاني حتى 15 من مارس حين تعليق الدراسة في مصر.









نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2020



