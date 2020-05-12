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موعد نتيجة الأبحاث .. رابط موقع نتيجة الصف السادس الابتدائي 2020 برقم كود الطالب
الثلاثاء 12/مايو/2020 - 11:43 م
موعد نتيجة الأبحاث .. رابط موقع نتيجة الصف السادس الابتدائي 2020 برقم كود الطالب
نتيجة السادس الابتدائي الترم الثاني 2020، نوضح لكم نتيجة تقييم مشاريع البحث بعد أن سلم الطلاب أبحاثهم عبر منصة ادمودو والمدارس، ينتظر الطلاب في الصف السادس الابتدائي ظهور نتيجة الترم الثاني 2020 والتي سيتم إصدارها لكم محافظة بعد انتهاء عملية التصحيح وتقييم الأبحاث سيتم نشر نتيجة السادس الابتدائي ونتيجة المشروع البحثي 2020 على موقع مديريات التربية والتعليم بالمحافظات.
موعد إعلان نتيجة مشروعات الأبحاث 2020
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أوضحت مسبقاً أنه سيتم إعلان نتيجة المشروع البحثي بعد انتهاء فترة تسليمها، في موعد أقصاه أسبوع واحد، وعليه سيتم الإعلان عن نتيجة الترم الثاني لصفوف النقل بعد انتهاء تسليم المشروعات في يوم 16 مايو بأسبوع ما يعني إعلان النتيجة قبل إجازة عيد الفطر المبارك 2020.
نتيجة تقييم المشروع البحثي للسادس الابتدائي 2020
وكانت الوزارة قد أكدت أنه ستشكل لجنة في كل مديرية تعليم لتقييم المشروعات البحثية لطلاب، أما في حالة عدم تقديم الطالب لمشرعه بحثي سيتم اعتبار نتيجته صفر في الفصل الدراسي الثاني للمواد الدراسية الأساسية التي ستضاف لمجموع الطالب الكلي، وعليه سيتم عقد امتحان دور ثان له في كافة المواد الأساسية في منهج الفصل الثاني حتى 15 من مارس حين تعليق الدراسة في مصر.
نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2020
وسنتابع معكم كل ما يخص تصحيح المشاريع البحثية في جميع المحافظات حيث سننشر لكم نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني في المحافظات القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، القليوبية، المنوفية، المنيا، الشرقية، كفر الشيخ البحيرة، الغربية، الدقهلية، الإسماعيلية، قنا، أسيوط، أسوان، دمياط، الأقصر، مرسى مطروح، شمال وجنوب سيناء، بالإضافة إلى نتيجة بقية الصفوف الابتدائية والإعدادية في تغطية خاصة من خلال بوابة الفجر الإلكترونية.
موعد نتيجة الأبحاث .. رابط موقع نتيجة الصف السادس الابتدائي 2020 برقم كود الطالب
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