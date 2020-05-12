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الرئيس الأفغاني يأمر بتحويل العمليات ضد "طالبان" إلى هجومية

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 11:43 م
الرئيس الأفغاني أشرف غني
الرئيس الأفغاني أشرف غني
وكالات
أعلن الرئيس الأفغاني أشرف غني، أنه أمر الجيش بتحويل العمليات ضد حركة "طالبان" من دفاعية إلى هجومية.

وأكد غني في كلمة متلفزة بثت اليوم الثلاثاء، أنه أمر قوات الأمن بالتحول إلى وضع هجومي واستئناف عملياتها ضد الأعداء، لافتا إلى أن هذه الخطوة تأتي "من أجل توفير الأمن في الأماكن العامة وإحباط هجمات وتهديدات "طالبان" وغيرها من الجماعات الإرهابية".

وحمل الرئيس الأفغاني "طالبان" المسؤولية عن الاستمرار في تجاهل الدعوات إلى وقف إطلاق النار، مؤكدا أن حكومة كابل لا تزال تعرض على الحركة التفاوض على اتفاق سلام.

وجاءت تصريحات غني بعد يوم دموي قتل فيه المسلحون 16 شخصا بهجوم على مستشفى في كابل، وأكثر من 20 شخصا بتفجير انتحاري استهدف جنازة في شرق البلاد، فيما نفت "طالبان" مسؤوليتها عن الهجومين.

 هذا وأعلن تنظيم داعش الإرهابي، مساء اليوم الثلاثاء، مسؤوليته عن هجوم استهدف جنازة في أفغانستان وراح ضحيته العشرات.

ويذكر أن لقي 10 أشخاص مصرعهم وأصيب 30 آخرون بجروح إثر هجوم انتحاري استهدف جنازة في إقليم "ننجرهار" شرقي أفغانستان.

وقال المتحدث باسم حاكم الإقليم عطا الله خوجياني اليوم الثلاثاء إن الانتحاري استهدف المشيعين أثناء مراسم دفن قائد ميليشيا محلية موالية للحكومة توفي مساء أمس الاثنين جراء إصابته بأزمة قلبية في منطقة "خيوا" بإقليم "ننجرهار".

ونفى المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد في تغريدة عبر موقع (تويتر) للتدوينات القصيرة - مسؤولية الحركة عن هذا الهجوم أو الهجوم الذي شهدته مستشفى غرب العاصمة كابول.

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هجومية لحكومة عمليات تحويل الرئيس الأفغاني الجيش

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