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أسعار الذهب اليوم الأربعاء 13-5-2020.. وارتفاع مرتقب بسعر المعدن الأصفر

الأربعاء 13/مايو/2020 - 12:00 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
الفجر الاقتصادي

أسعار الذهب في مصر

استقرت أسعار الذهب بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء، مع توقعات بارتفاع سعر جرام الذهب بضغط من سعر المعدن الأصفر في البورصة الدولية للذهب، وتتابع بوابة الفجر أسعار الذهب أول بأول:


مواعيد العمل الجديدة لمحلات الذهب

أعلنت الشعبة العامة لتجارة المصوغات والمجوهرات عن مواعيد العمل الخاصة بمحال الصاغة خلال شهر رمضان، ووفقًا لقرارات مجلس الوزراء بأن العمل في محلات المجوهرات سيبدأ من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 5 مساءً. 
 
وأكد إيهاب واصف الأمين العام للشعبة أن الإجازة الأسبوعية لمحال الصاغة سيكون يوم الأحد في أغلب الأسواق.



أسعار الذهب في الصاغة

جرام الذهب عيار 24 سعر 852.5  جنيهًا

جرام الذهب عيار 21 سعر 746  جنيهًا

جرام الذهب عيار 18 سعر 639.5 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب 5,968 جنيهًا


أسعار الذهب اليوم 

سجل الذهب عيار 18 سعر 639.5 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر746 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر   852.5  جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,968 جنيه.

توقعات أسعار الذهب

قال محللو بنك أوف أمريكا بقيادة "مايكل ويدمر"، إنه من المتوقع ارتفاع أسعار الذهب إلى 3000 دولار خلال الـ18 شهراً المقبلة مقارنة مع التقديرات السابقة عند 2000 دولار للأوقية، بحسب وكالة "بلومبرج".

وأضاف المحللون: "مع انكماش الاقتصاد بشكل حاد، وزيادة الإنفاق المالي، وتضاعف الميزانيات العمومية للبنك المركزية، يمكن أن تتعرض العملات الورقية للضغوط، وسيتجه المستثمرون إلى الذهب".

 

 


وأطلق صناع السياسة في جميع أنحاء العالم كميات هائلة من التحفيز المالي والنقدي للمساعدة في دعم الاقتصادات التي تضررت من فيروس كورونا.

فيما يتوقع البنك الأمريكي أن يصل متوسط أسعار الذهب عند 1695 دولاراَ للأوقية خلال العام الجاري، ونحو 2063 دولاراً في 2021.

وكان الذهب قد سجل أعلى مستوى على الإطلاق في سبتمبر عام 2011 عند 1921.17 دولار للأوقية.

في حين يرى البنك الاستثماري أنه من المؤكد أن الدولار القوي، وانخفاض التقلبات في الأسواق المالية، وتراجع الطلب على المجوهرات في الهند والصين يمكن أن تظل رياحا معاكسة للذهب.



أسعار الذهب الأن

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

848 إلى 850

عيار 22 

777 إلى 779

عيار 21

742 إلى 744

عيار 18

636 إلى 638

عيار 14

495 إلى 496

عيار 12

424 إلى 425

الاونصة

26.373 إلى 26.444

الجنيه الذهب

5,936 إلى 5,952

الكيلو

848.000 إلى 850.286

 

 

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

 852.5 جنيه        

 54.74 $

سعر الذهب عيار 22

 781.5 جنيه

 50.18 $

اسعار الذهب عيار 21

746 جنيه           

47.90 $

اسعار الذهب عيار 18

639.5 جنيه

41.06 $

سعر الذهب عيار 14

497.25 جنيه

31.93 $

سعر الذهب عيار 12

 426.25 جنيه

27.37 $

سعر الذهب عيار 9

319.75 جنيه

20.53 $

اسعار أوقية الذهب

26.430 جنيه

1,702 $

اسعار جنيه الذهب

5,968 جنيه

383.19 $

اسعار كيلو الذهب

852,500 جنيه

54,740 $


أسعار الذهب عالميًا:

ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر يونيو بنحو 0.5 بالمائة بما يعادل 8.80 دولار ليصل إلى مستوى 1706.80 دولار للأوقية.

وصعد سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بنحو 0.3 بالمائة ليصل إلى مستوى 1703.16 دولار للأوقية.

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