أسعار الذهب اليوم الأربعاء 13-5-2020.. وارتفاع مرتقب بسعر المعدن الأصفر





أسعار الذهب في مصر





استقرت أسعار الذهب بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء ، مع توقعات بارتفاع سعر جرام الذهب بضغط من سعر المعدن الأصفر في البورصة الدولية للذهب، وتتابع بوابة الفجر أسعار الذهب أول بأول:









مواعيد العمل الجديدة لمحلات الذهب





أعلنت الشعبة العامة لتجارة المصوغات والمجوهرات عن مواعيد العمل الخاصة بمحال الصاغة خلال شهر رمضان، ووفقًا لقرارات مجلس الوزراء بأن العمل في محلات المجوهرات سيبدأ من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 5 مساءً.

وأكد إيهاب واصف الأمين العام للشعبة أن الإجازة الأسبوعية لمحال الصاغة سيكون يوم الأحد في أغلب الأسواق.













أسعار الذهب في الصاغة





جرام الذهب عيار 24 سعر 852.5 جنيهًا





جرام الذهب عيار 21 سعر 746 جنيهًا





جرام الذهب عيار 18 سعر 639.5 جنيهًا





سعر الجنيه الذهب 5,968 جنيهًا









أسعار الذهب اليوم





سجل الذهب عيار 18 سعر 639.5 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر746 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 852.5 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,968 جنيه.





توقعات أسعار الذهب





قال محللو بنك أوف أمريكا بقيادة "مايكل ويدمر"، إنه من المتوقع ارتفاع أسعار الذهب إلى 3000 دولار خلال الـ18 شهراً المقبلة مقارنة مع التقديرات السابقة عند 2000 دولار للأوقية، بحسب وكالة "بلومبرج".





وأضاف المحللون: "مع انكماش الاقتصاد بشكل حاد، وزيادة الإنفاق المالي، وتضاعف الميزانيات العمومية للبنك المركزية، يمكن أن تتعرض العملات الورقية للضغوط، وسيتجه المستثمرون إلى الذهب".

















وأطلق صناع السياسة في جميع أنحاء العالم كميات هائلة من التحفيز المالي والنقدي للمساعدة في دعم الاقتصادات التي تضررت من فيروس كورونا.





فيما يتوقع البنك الأمريكي أن يصل متوسط أسعار الذهب عند 1695 دولاراَ للأوقية خلال العام الجاري، ونحو 2063 دولاراً في 2021.





وكان الذهب قد سجل أعلى مستوى على الإطلاق في سبتمبر عام 2011 عند 1921.17 دولار للأوقية.





في حين يرى البنك الاستثماري أنه من المؤكد أن الدولار القوي، وانخفاض التقلبات في الأسواق المالية، وتراجع الطلب على المجوهرات في الهند والصين يمكن أن تظل رياحا معاكسة للذهب.













أسعار الذهب الأن





متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 848 إلى 850 عيار 22 777 إلى 779 عيار 21 742 إلى 744 عيار 18 636 إلى 638 عيار 14 495 إلى 496 عيار 12 424 إلى 425 الاونصة 26.373 إلى 26.444 الجنيه الذهب 5,936 إلى 5,952 الكيلو 848.000 إلى 850.286 متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 852.5 جنيه 54.74 $ سعر الذهب عيار 22 781.5 جنيه 50.18 $ اسعار الذهب عيار 21 746 جنيه 47.90 $ اسعار الذهب عيار 18 639.5 جنيه 41.06 $ سعر الذهب عيار 14 497.25 جنيه 31.93 $ سعر الذهب عيار 12 426.25 جنيه 27.37 $ سعر الذهب عيار 9 319.75 جنيه 20.53 $ اسعار أوقية الذهب 26.430 جنيه 1,702 $ اسعار جنيه الذهب 5,968 جنيه 383.19 $ اسعار كيلو الذهب 852,500 جنيه 54,740 $







أسعار الذهب عالميًا:





ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر يونيو بنحو 0.5 بالمائة بما يعادل 8.80 دولار ليصل إلى مستوى 1706.80 دولار للأوقية.

وصعد سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بنحو 0.3 بالمائة ليصل إلى مستوى 1703.16 دولار للأوقية.



