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عايدة رياض تكشف حقيقة إصابتها بالسرطان

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 11:50 م
عايدة رياض
عايدة رياض
هبة أحمد

أوضحت الفنانة عايدة رياض عن تفاصيل إصابتها بمرض السرطان وحصولها على جلسات كيماوي وسقوط شعرها منذ فترة، قبل أن يتم شفاؤها،لافتة :"جالي سرطان في المثانة وأخدت كيماوي وإشعاع وشعري وقع ".

تحدثت الفنانة عايدة رياض خلال حلولها ضيفة في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة إيناس الدغيدي،حيث قالت أنها أخفت إصابتها بسرطان المثانة لمدة خمس سنوات، لافتة إلى أن أهلها كانوا بجوارها في تلك المحنة.

وتحدثت عايدة رياض عن تعرضها للظلم والإيذاء النفسي بسبب اتهامها في قضية مخلة، مؤكدة أن القضية تم تلفيقها لها، ولم تثبت التحريات أي شيء ضدها.

وأشارت عايدة إلى أنها شاركت أدوارا غير راضية عنها بسبب احتياجها الشديد للمال، وأوضحت أن المخرج محمد خان هو الذي أتاح لها نقطة التحول في حياتها من خلال مشاركتها في فيلم "أحلام هند وكاميليا".

وتحدثت أيضًا عن عبقرية الفنان أحمد زكي الذي لقبته بـ"الأسطورة"، مُشيرة إلى أنهما كانا صديقين، وأنها شعرت بصدمة كبيرة بعد وفاته، لاسيما أنه عاش حياته مُكافحًا و يتيمًا.

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