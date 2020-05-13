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شاهد.. محافظ البحر الأحمر يزف خبرًا سارًا بشأن العائدين من السعودية

الأربعاء 13/مايو/2020 - 06:48 ص
اللواء عمرو حنفي
اللواء عمرو حنفي
داليا الحسين
قال اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إن المواطنين العائدين من السعودية أنهوا فترة الحجر الصحي بالمدينة الجامعية بالبحر الأحمر، ولم تظهر أي حالة مصابة بفيروس كورونا ونتيجة التحليل الخاصة بهم كانت سلبية.

وأضاف "حنفي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء: "لم نقدم بشيء زيادة والتجهيزات التي تم إعدادها ليس مبالغ فيها والمواطنين كانوا ملتزمين.

وأكد محافظ البحر الأحمر على أنه كان هناك متابعة يومية صباحا ومساءا للعائدين من الخارج في الحجر الصحي، مضيًفا أنه ذهب للعائدين ومنحهم هدايا وطلب منهم "السماح" لو حدث تقصير من المحافظة.

وأشار اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إلى أن المحافظة استقبلت أكثر من 5 آلاف عائد من الخارج في مدن مرسى علم وسفاجا والغردقة. 

وأكد أنه لم تظهر حالات مصابة بكورونا من العائدين من المملكة العربية السعودية وعددهم 150 مواطنا، مشيرا إلى أنهم وصلوا إلى منازلهم اليوم.

وكان 150 من المصريين العائدين من السعودية قد غادروا عبر ميناء ضباء، الحجر الصحي بالمدينة الجامعية بكلية التربية بالغردقة، وذلك بعد انتهاء مدة الحجر الصحي والمقررة بـ15 يومًا، عقب توقيع الكشف الطبى النهائي عليهم.

و حرص محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، على زيارة العائدين من السعودية الموجودين بالمدينة الجامعية بمدينة الغردقة، بعد انتهاء فترة الحجر الصحي، للاطمئنان عليهم والتأكد من تقديم كافة الخدمات لهم على أكمل وجه، موجهًا الشكر لهم على التزامهم بكافة الإجراءات الوقائية، ومشيرًا إلى أنه وجه بتوزيع 150 كرتونة مواد غذائية عليهم.

وأكد محافظ البحر الأحمر خلال لقاءه بالعائدين، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كلفه بتسخير كافة الجهود لخدمتهم، منذ لحظة استقبالهم وتوفير إقامة مجانية لهم بالمدينة الجامعية، مع توفير وجبات الطعام لهم من خلال مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة بشكل مجاني، طوال 14 يوم فترة الحجر الصحي، وحتى مغادرتهم المحافظة.

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