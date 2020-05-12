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الأهلي يضحى بنجم الفريق لضم جناح بيراميدز

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 11:52 م
بوابة الفجر
حسام مجدي

يستهدف النادي الأهلي التعاقد مع واحد من نجوم نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأظهر مسؤولي القلعة الحمراء اهتمام كبير بالتعاقد مع إسلام عيسى جناح نادي بيراميدز في الصيف القادم لتدعيم مركز الجناح في الفريق الموسم القادم.

وينوي الأهلي عقد صفقة تبادلية مع نادي بيراميدز ليتمكن من ضم اسلام عيسى في نهاية الموسم الجاري.

وتقضي الصفقة التبادلية بين الناديين بحصول بيراميدز على أحمد الشيخ مقابل حصول الأهلي على خدمات إسلام عيسى في الصيف.


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