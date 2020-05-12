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الكشف عن قواعد عودة التدريبات الجماعية لفرق الدوري الإنجليزي

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 11:55 م
بوابة الفجر
كشفت تقارير صحفية بريطانية، آخر تطورات استئناف التدريبات الجماعية لفرق الدوري الإنجليزي، تمهيدًا لعودة منافسات البريميرليج.

وقالت إذاعة "بي بي سي" البريطانية أن قيوداً مشددة سترافق استئناف تدريبات فرق الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ومن بينها منع الالتحامات وتعقيم الملاعب وقصر التدريبات الجماعية على مشاركة 5 لاعبين فقط بكل فريق.



وجرى إرسال البروتوكول الخاص باستئناف التدريبات إلى اللاعبين والمدربين اليوم الثلاثاء.




وتأمل رابطة الدوري الإنجليزي إمكانية استئناف التدريبات الجماعية للفرق بحلول الإثنين المقبل، إذ تمتد الحصة التدريبية الواحدة لنحو 75 دقيقة.



وما زالت هناك 92 مباراة متبقية في الموسم الحالي بالدوري الإنجليزي الذي يتصدره ليفربول بفارق 25 نقطة عن أقرب ملاحقيه كما تتبقى 108 مباريات في دوري الدرجة الثانية.



وفي حالة موافقة الحكومة على استئناف الدوري وموافقة الأندية، قد تقام 3 أو 4 مباريات يومياً في مواعيد انطلاق مختلفة وذلك حتى نهاية يوليو (تموز) المقبل. 

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