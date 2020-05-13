هل ستعود السياحة الداخلية؟.. محافظ البحر الأحمر يوضح (فيديو)

قال اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إنه تم مناقشة ملف عودة السياحة مع الدكتور خالد العناني وزير السياحة، مشيرا إلى أنه تم الحديث عن شروط شديدة سيتم تطبيقها على الفنادق.





وأضاف "حنفي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء أنه تم الاتفاق على أن الفندق الذي لا يلتزم بالإجراءات الموضوعة من قبل وزارتي السياحة والصحة، بنسبة 100 % سيتم "غلقه بالتليفون" وسيتم سحب ترخيصه لمدة عامين، معقبًا: "مش مستعجلين للفتح وعلى الفنادق الالتزام بالضوابط التي أعلنتها وزارة السياحة وسيتم سحب تراخيص الفنادق التي قالت أنها مستعدة ولم تلتزم بالمعاير لمدة عامين".





وأوضح حنفي، أن نظام "الأوبن بوفيه" لن يكون مسموح به في حال فتح الفنادق وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.





وواصل أن الفنادق لم تتلقى الحجوزات الكافية لفتح تلك الفنادق، مشيرا إلى أن فتح المنشآت السياحية قد يستغرق وقتًا.





وكان 150 من المصريين العائدين من السعودية قد غادروا عبر ميناء ضباء، الحجر الصحي بالمدينة الجامعية بكلية التربية بالغردقة، وذلك بعد انتهاء مدة الحجر الصحي والمقررة بـ15 يومًا، عقب توقيع الكشف الطبى النهائي عليهم.