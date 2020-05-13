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هل ستعود السياحة الداخلية؟.. محافظ البحر الأحمر يوضح (فيديو)

الأربعاء 13/مايو/2020 - 12:18 ص
اللواء عمرو حنفي
اللواء عمرو حنفي
داليا الحسين
قال اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إنه تم مناقشة ملف عودة السياحة مع الدكتور خالد العناني وزير السياحة، مشيرا إلى أنه تم الحديث عن شروط شديدة سيتم تطبيقها على الفنادق.

وأضاف "حنفي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء أنه تم الاتفاق على أن الفندق الذي لا يلتزم بالإجراءات الموضوعة من قبل وزارتي السياحة والصحة، بنسبة 100 % سيتم "غلقه بالتليفون" وسيتم سحب ترخيصه لمدة عامين، معقبًا: "مش مستعجلين للفتح وعلى الفنادق الالتزام بالضوابط التي أعلنتها وزارة السياحة وسيتم سحب تراخيص الفنادق التي قالت أنها مستعدة ولم تلتزم بالمعاير لمدة عامين". 

وأوضح حنفي، أن نظام "الأوبن بوفيه" لن يكون مسموح به في حال فتح الفنادق وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وواصل أن الفنادق لم تتلقى الحجوزات الكافية لفتح تلك الفنادق، مشيرا إلى أن فتح المنشآت السياحية قد يستغرق وقتًا.

وكان 150 من المصريين العائدين من السعودية قد غادروا عبر ميناء ضباء، الحجر الصحي بالمدينة الجامعية بكلية التربية بالغردقة، وذلك بعد انتهاء مدة الحجر الصحي والمقررة بـ15 يومًا، عقب توقيع الكشف الطبى النهائي عليهم.
وحرص محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، على زيارة العائدين من السعودية الموجودين بالمدينة الجامعية بمدينة الغردقة، بعد انتهاء فترة الحجر الصحي، للاطمئنان عليهم والتأكد من تقديم كافة الخدمات لهم على أكمل وجه، موجهًا الشكر لهم على التزامهم بكافة الإجراءات الوقائية، ومشيرًا إلى أنه وجه بتوزيع 150 كرتونة مواد غذائية عليهم.

وأكد محافظ البحر الأحمر خلال لقاءه بالعائدين، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كلفه بتسخير كافة الجهود لخدمتهم، منذ لحظة استقبالهم وتوفير إقامة مجانية لهم بالمدينة الجامعية، مع توفير وجبات الطعام لهم من خلال مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة بشكل مجاني، طوال 14 يوم فترة الحجر الصحي، وحتى مغادرتهم المحافظة.

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