Advertisements

إلهامي عجينة يعلق على إحالته للتحقيق: "كنت بنقذ مواطن"

الأربعاء 13/مايو/2020 - 07:31 ص
إلهامي عجينة
إلهامي عجينة
عبداللطيف هيبة
قال النائب إلهامي عجينة، عضو مجلس النواب عن دائرة بلقاس بمحافظة الدقهلية، إن قرار الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن استدعائه للمثول أمام هيئة مكتب المجلس، للتحقيق معه بشأن واقعة فيديو مستشفى شربين، طبيعي لأنه من الطبيعي أن يحقق المجلس في أي شكوى ترد إليه ضد أعضائه.

وأوضح "عجينه" في تصريح إلى بوابة الفجر، أن أحد أبناء دائرته السابقة استغاث به بأن والده محتجز في مستشفى شربين العام، والمستشفى ليس لديها أماكن للعناية المركزة للمخ والأعصاب، ويتعرض والده لإهمال طبي، وعدم سماح المستشفى له بالخروج ونقله إلى مستشفى آخرى.

وأضاف النائب البرلماني: "انزلوا اسألوا أهالي شربين عن معاملة المستشفى لهم، وبعدين أنا كنت رايح أنقذ حالة استغاثة من مواطن مش لاقي حد بيساعده علشان يدخل العناية المركزة، وأنا قبل أن أكون نائب للشعب، أنا مواطن عادي استجيب لأي أحد يريد مساعدتي، فذهبت إلى المستشفى كي أساعده، وعندما تحدثت معهم وجدتهم يغيرون الموضوع بسبب الإهمال الطبي الكامل بالمستشفى"، متابعا: "أنا لو مواطن إتصل بيا من أسوان محتاج مساعده هساعده، لأن أنا نائب للشعب"

وعلق النائب الهامي عجينه على هجوم النائب إيهاب السلاب، نائب دائرة شربين، قائلا: "الموضوع كان انتهى عقب الخروج من المستشفى، ولكن عندما نشرت الفيديو على صفحتي الخاصة، تعاطف الناس مع المريض، وتضامنوا معي، ولاموا النائب إيهاب السلاب، ما أدى إلى انزعاج النائب، وقام بتسيس الموضوع، لأنه شاف أنه اتعلم عليه وبقى شكله وحش في الدايرة، وخصوصا إن المواطن قبل أن يستغيث بي، اتصل بالنائب إيهاب السلاب ولكن لم يرد عليه، فلجأ إلي، لذلك قمت بمساعدته".

وقرر الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، الثلاثاء، استدعاء النائب الهامي عجينة للمثول أمام هيئة مكتب المجلس المكونة من رئيس المجلس والوكيلين وذلك لسماع الاقواله بعد واقعة اعتدائه على الأطقم الطبية بمستشفى شربين.

ومن المنتظر أن يتم عقد جلسة عاجلة للجنة الاستماع لدفاع النائب وتوضيح ملابسات الواقعة وكذلك النظر في الورق المقدم من الجهات الأخرى، وفي النهاية سيصدر العقاب اللازم بناء على حجم الخطا الذي ارتكبة النائب بحكم منصبة ومهمتة البرلمانية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر النائب إلهامي عجينه الفجر البرلمان أخبار

أخبار تهمك

عاجل.. عزل 11 نائبا بعد مخالطتهم لمصابة بكورونا في المجلس (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

30 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق هائل بمصنع بمدينة العبور (صور وفيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. السودان يحسم موقفه بشأن ملء سد النهضة ويضع إثيوبيا في موقف محرج (تفاصيل)

منذ حوالي 9 ساعات

نائبة تطالب بتطبيق الحظر الكامل لمدة عشرة أيام لمواجهة كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

يصل لـ ألف جنيه ..تعرف على شروط التقديم لمعاش تكافل وكرامة‎ والأوراق المطلوبة ‎‏ (صورة)

منذ حوالي 7 ساعات

للقطاعين العام والخاص.. تعرف على مواعيد إجازة عيد الفطر‎ ‎

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد.. برلماني: "النائبة المصابة بكورونا مكنتش لابسة كمامة"

منذ ساعتين و 12 دقيقة

طبيب يكشف مصير "كورونا" حال تطبيق الحظر الكلي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. جمعية المدارس الخاصة تصدم أولياء الأمور بشأن المصروفات

منذ حوالي 19 ساعة

احذروا.. هذه الكمامات لا تقي من الإصابة بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

بيان عاجل من وزير الدفاع.. ورسائل حاسمة بشأن الأمن القومي

منذ حوالي 17 ساعة

كورونا يواصل حصد الأرواح.. القصة الكاملة لوفاة مذيعة ماسبيرو رشا حلمي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل| "عمارات العبور تحترق".. 10 سيارات إطفاء وإخلاء 5 طوابق

منذ حوالي 12 ساعة

الصحة: تسجيل 347 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و11 وفاة

منذ حوالي 13 ساعة

اشتباكات مسلحة على كورنيش الدوحة.. "الديهي" يكشف تفاصيل القبض على تميم (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الولايات المتحدة تسجل 1900 حالة وفاة جديدة بكورونا

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

تفاصيل اعتداء النائب إلهامي عجينة على أطباء مستشفى في الدقهلية

"أطباء الدقهلية" تتقدم بمذكرة قانونية للبرلمان ضد النائب إلهامي عجينة

نقيب الأطباء يطالب بتغليظ عقوبة الاعتداء على "الجيش الأبيض" (فيديو)

نشأت الديهي: ما قام به إلهامي عجينة إهانة واضحة لجميع مؤسسات الدولة (فيديو)

إلهامي عجينة: "جزمة الأطباء فوق راسي.. ولكني لن أعتذر" (فيديو)

متحدث النواب لـ إلهامي عجينة: الأطباء تاج فوق رأس الوطن (فيديو)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:15 ص

للقطاعين العام والخاص.. تعرف على مواعيد إجازة عيد الفطر‎ ‎

30 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق هائل بمصنع بمدينة العبور (صور وفيديو)

01:42 ص

عاجل| "عمارات العبور تحترق".. 10 سيارات إطفاء وإخلاء 5 طوابق

08:16 م

شاهد.. برلماني: "النائبة المصابة بكورونا مكنتش لابسة كمامة"

05:49 ص

كورونا يواصل حصد الأرواح.. القصة الكاملة لوفاة مذيعة ماسبيرو رشا حلمي

02:38 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟