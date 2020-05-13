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نائبة تطالب بتطبيق الحظر الكامل لمدة عشرة أيام لمواجهة كورونا

الأربعاء 13/مايو/2020 - 01:01 ص
النائبة داليا يوسف
النائبة داليا يوسف
عبداللطيف هيبة
أكدت النائبة داليا يوسف، عضو مجلس النواب، ضرورة بحث اللجنة الوزارية المعنية بمواجهة فيروس كورونا، فكرة تطبيق الحظر الشامل والكامل لمدة 10 أيام، مشيرة إلى دور الحظر الكامل في وقف الزيادة المقلقة في أعداد الإصابات.

وأضافت النائبة في بيان لها، أن معدل الإصابات زاد بشكل كبير خلال الفترة الماضية وتخطينا عشرة آلاف إصابة، بما بستدعي معه تشديد الإجراءات المطبقة ومنها الحظر الشامل.

ونوهت النائبة البرلمانية بأن الدول التي أفاقت من الأزمة وأوقفت الزيادة في الإصابات كانت أولى خطواتها تطبيق الحظر الكامل، ومن ثم فيجب بحث تطبيقه في مصر، حرصا على عدم تفاقم الأزمة.

وتابعت: "رافضو مقترح الحظر الكامل من منطلق تأثيره على الاقتصاد يجب أن يعيدوا حساباتهم حيث أن الحظر الجزئي غير مجد ويسبب أزمة اقتصادية أكبر في ظل طول مدة تطبيقه".

واقترحت فرض الحظر الشامل لمدة ١٠ أيام من ضمنهم إجازة العيد وآخر أيام رمضان حتى نمنع التزاحم المتوقع.

ارتفاع أعداد المتعافين لـ2326.. وخروج 2811 من مستشفيات العزل
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2811 حالة، من ضمنهم الـ 2326 متعافيا.
347 إصابة جديدة.. و11 وفاة
وأضافت أنه تم تسجيل 347 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقالن إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

تجاوزنا الـ 10 آلاف حالة
وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، الثلاثاء، هو 10093 حالة من ضمنهم 2326 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و544 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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