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تامر أمين يوجه رسالة نارية للمستاءين من الحجر الصحي (فيديو)

الأربعاء 13/مايو/2020 - 05:16 ص
تامر أمين
تامر أمين
هدى عبدالرازق
عقب الإعلامي تامر أمين، على استياء المصريين العائدين من الخارج من مستوى المدن الجامعية التي يقضون فيها فترة العزل الصحي، قائلا: "اللي جاي عزل مجاني على نفقة الدولة، عارف أنه جاي على مستوى قد لا يرضيه".

وأضاف "تامر"، خلال برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الثلاثاء: "اللي معاه فلوس يريح ويشيل عن كاهل الدولة، ويتعزل في فندق على حسابه، واللي مش معاه، أو مش عايز يدفع يستحمل شوية"، لافتا إلى أن مصر هى الدولة الوحيدة التي قررت ألا تترك أي مصري عالق في الخارج.

وتابع الإعلامي تامر أمين: "ولو مش عاجبك الوضع بدل ما تدف الآف في الفندق، طلع 300 جنيه وهات ملاية وكيس مخدة، واستحمل لأنك اللي طلبت تيجي، وده حقك، ولكن مفيش إلا الاختيارين دول".

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، خروج 154 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2326 حالة حتى الثلاثاء.

ارتفاع أعداد المتعافين لـ2326.. وخروج 2811 من مستشفيات العزل
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2811 حالة، من ضمنهم الـ 2326 متعافيا.

347 إصابة جديدة.. و11 وفاة
وأضافت أنه تم تسجيل 347 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقالن إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

تجاوزنا الـ 10 آلاف حالة
وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، الثلاثاء، هو 10093 حالة من ضمنهم 2326 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و544 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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